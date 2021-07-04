Экс-премьер Франции устроился на работу в российскую нефтяную компанию

Фийон вошел в совет директоров российской компании. Фото: bienvenue

Бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийон назначили членом правления нефтяной компании "Зарубежнефть", которую контролирует власть РФ.

Фийон присоединился к правлению компанией 28 июня. Об этом сообщает Politico.

Бывший глава правительства под руководством Николя Саркози работает в компании через свою консалтинговую фирму "Apteras". Его кандидатуру выдвинуло российское правительство в начале июня.

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Фийон начал работать в консалтинге после катастрофической кампании на президентских выборах в 2017 году, которая была сорвана из-за скандала с фальшивыми рабочими местами. В июне 2020 года его приговорили к пяти годам заключения с испытательным сроком на три года.

АО "Зарубежнефть" специализируется на разведке, разработке и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений за пределами России.

Фийон был премьер-министром Франции в 2007-2012 годах, во время президентства Саркози. В 2020 году его признали виновным в использовании госсредств для оплаты труда своей жены и детей, которую те никогда не выполняли, и присудил ему реальный срок тюремного заключения и 10-летний запрет баллотироваться на выборные должности.

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль вошла в новый состав совета директоров компании "Роснефть", утвержденного акционерами российской компании. Кнайсль запомнилась танцем с президентом РФ Владимиром Путиным на своей свадьбе.