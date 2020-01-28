Экс-король Бельгии Альберт ІІ признал внебрачную дочь

Монарх Альберт ІІ признал внебрачную дочь художницу Дельфинию Боэль. Фото: dw.com

Бывший король Бельгии 85-летний Альберт ІІ после 7 лет судебного процесса признал свою внебрачную дочь 51-летнюю Дельфину Боэль.

Теперь известный скульптор стала 15-й в очереди на престол и получила титул принцессы, сообщает Daily Mail.

Дельфина Боэль впервые заявила, что считает себя ребенком короля Альберта в 1999-м. Это произошло после публикации неофициальной биографии супруги монарха, королевы Паолы. Она рассказала о любовнице короля и ребенке от этой связи. Новость стала скандальной.

В 2005 году, по словам Боэль, она пыталась связаться с Альбертом, чтобы защитить мать от чрезмерного внимания журналистов. Во время телефонного разговора он заявил, что она не его дочь.

В 2012-м её вместе с матерью и сыном внесли в реестр лиц, которым ограничен доступ к финансовым учреждениям, а также закрыли банковские счета.

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Тогда женщина и решилась доказать в суде, что экс-король является ее отцом. В прошлом году после нескольких неудачных попыток суд обязал Альберта сделать ДНК-тест, а за невыполнение требования полагался штраф в размере € 5 тыс. (₴ 136 тыс. - Gazeta.ua) за каждый день пропуска. После результатов теста бывший монарх заявил, что узнал о своем отцовстве.

Альберт не подтвердил точных обстоятельств рождения Боэль. Считается, что она появилась на свет в результате 18-летнего романа между экс-монархом и аристократкой Сибилой де Селис Лонгчемпс.

Роман начался в 1966-м, когда он еще не был королем, но уже имел жену, итальянскую аристократку Донну Паолу Руффо ди Калабри. Его дочь Дельфина Боэль родилась в 1968-м.

Альберт взошел на престол в 1993 году, после смерти старшего брата Бодуэна от сердечной недостаточности. Альберт же передал престол своему сыну Филиппу в 2013-м.