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пятница, 19 ноября 2021 06:44

Едят кактусы и саранчу. На Мадагаскаре голодают 1,3 млн человек - ООН

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Едят кактусы и саранчу. На Мадагаскаре голодают 1,3 млн человек - ООН
Более полумиллиона детей на Мадагаскаре страдают от острого недоедания / Reuters

Из-за засухи 1,3 млн человек на юге Мадагаскара переживают сильный голод, заявил в четверг, 18 ноября, высокопоставленный чиновник ООН, призывая другие страны к солидарности и финансированию.

Последствия острейшей засухи за последние 40 лет вместе с песчаными бурями и вредителями сделали почти невозможным для людей в стране выращивать собственную пищу в течение, по крайней мере, трех лет. Об этом пишет издание Africa.

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"Когда посетил Мадагаскар, увидел лицо глобального климатического кризиса. Мир не может отвернуть взгляд. Людям нужна наша поддержка сейчас и в будущем", – сказал координатор гуманитарных вопросов ООН в этой стране Исса Саного.

ООН и партнеры просят у мира $231 млн на гуманитарные операции до мая 2022 года. Несмотря на то, что получили почти $120 млн. В ООН заявили, что в ближайшие месяцы нужно больше финансирования, чтобы дать еду, воду, медицинские услуги и спасительное питание.

"Женщины, дети и семьи едят кактусы и саранчу, чтобы пережить засуху, а более полумиллиона детей страдают от острого недоедания. Я встречал семьи, которые говорили, что им приходится продать все свои вещи, вплоть до кастрюль и сковородок, чтобы купить небольшое количество еды, которой все равно не хватает, чтобы долго работать. Крайне важно, чтобы мир помог этим семьям", – говорит представитель ООН.

Кризис заставил семьи забирать детей из школы, чтобы помогли с поиском пищи и воды. Возросло насилие и жестокое поведение с женщинами и детьми. Люди вынуждены бежать из деревень в города в поисках пищи.

Гуманитарные организации и власти страны в текущем году значительно расширили работу, охватив более 900 тыс. человек. Однако ситуация усугубляется.

Число людей, находящихся на грани голода, в мире увеличилось на 3 млн в течение года из-за конфликтов, изменений климата и пандемии Covid-19. Об этом заявила ООН. Продовольственное агентство ООН сообщило, что количество людей, находящихся на грани голода в 43 странах, выросло до 45 млн. человек.

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