Джонсон обиделся на Макрона после саммита G7

Борис Джонсон поссорился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Фото: facebook.com/borisjohnson

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поссорился с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время саммита "Большой семерки".

Это произошло бы еще 12 июня, пишут британские СМИ.

Джонсон выразил разочарование так называемым "Ирландским протоколом". Ирландские границы были одной из основных проблем в процессе Brexit. Ведь Северная Ирландия является регионом Соединенного Королевства, но находится под действием таможенного законодательства ЕС и в зоне свободной торговли.

Джонсон спросил Макрона, как бы тот действовал, если сосиски из Тулузы запретили бы перевозить в Париж. Президент Франции назвал это сравнение некорректным, так как Париж и Тулуза являются городами одной страны. Таким образом Макрона фактически намекнул, что Северная Ирландия не является частью Великобритании.

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Джонсона заявление французского лидера крайне возмутила. В общения со Sky News британский премьер сказал, что некоторым лидерам хорошо бы вбить себе в голову, что Великобритания является единственной страной.

Создать глобальный проект по противодействию Китая договорились лидеры стран "Большой семерки" на саммите G7. Проект будет состоять в финансовой поддержке инфраструктуры в развивающихся странах. Благодаря программе, участники G7 и другие партнеры-единомышленники координируют мобилизацию капитала частного сектора в четырех сферах: климат, здравоохранение, цифровые технологии и равенство, в том числе гендерная - путем каталитических инвестиций соответствующих финансовых учреждений развития. Инициатива B3W охватит страны от Латинской Америки и Карибского бассейна в Африку и Индо-Тихоокеанского региона.