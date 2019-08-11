Джонсон хочет увеличить британские тюрьмы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен расширить британские тюрьмы.
Как отмечается, Джонсон планирует увеличить финансирование тюрем и создать в них 10 тыс. новых мест. Об этом сообщает DW.
Премьер-министр хочет ужесточить наказание для преступников, совершивших тяжкие деяния на сексуальной почве или с применением насилия.
Джонсон отметил, что министр финансов Саджид Джавид готов выделить до 2,66 миллиарда евро на создание дополнительных мест в британских пенитенциарных учреждениях в рамках борьбы с преступностью в стране.
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