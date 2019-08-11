Джонсон хочет увеличить британские тюрьмы

 
Ексклюзивы
1/5
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 729
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Просмотров: 1413
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 2907
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 2115
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 4797
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 14283
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 15777
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 837
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2979
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 3609
Фото
Все фото
19
8
25
4
11
Впечатляющие зрелище - показали один из самых больших средневековых замков Европы
Впечатляющие зрелище - показали один из самых больших средневековых замков Европы
50 человек только в Петербурге - очередные задержания на протестах в России
50 человек только в Петербурге - очередные задержания на протестах в России
Роскошь викторианской Англии и колорит Востока: как жили люди на пересечении XIX-ХХ вв.
Роскошь викторианской Англии и колорит Востока: как жили люди на пересечении XIX-ХХ вв.
В Турции прогремели взрывы на военных складах: людей эвакуируют
В Турции прогремели взрывы на военных складах: людей эвакуируют
Удивительные формы и цвета - показали фото с фестиваля воздушных шаров
Удивительные формы и цвета - показали фото с фестиваля воздушных шаров
Видео
Все видео
60 человек погибли в результате взрыва бензовоза: первые подробности
60 человек погибли в результате взрыва бензовоза: первые подробности
150 поврежденных домов, 14 пострадавших - Люксембургом пронесся мощный торнадо
150 поврежденных домов, 14 пострадавших - Люксембургом пронесся мощный торнадо
Трамп заговорил проо Зеленского
Трамп заговорил проо Зеленского
Просил не стрелять в людей: опубликовали видео задержания Атамбаева
Просил не стрелять в людей: опубликовали видео задержания Атамбаева
Появились подробности взрыва на военном объекте в России
Появились подробности взрыва на военном объекте в России
Интервью
1/5
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4385
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 4032
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 837
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7731
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1053
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
11 августа 2019
Просмотров: 333
Паша-прикордонник
Половина мого села на Волині ви­їхала на заробітки. Додому повертаються, коли закінчується віза, когось хоронять чи женять. У червні Шевчуки ...
воскресенье, 11 августа 2019 19:53

Джонсон хочет увеличить британские тюрьмы

  Комментировать
Джонсон хочет увеличить британские тюрьмы
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет создать 10 тыс. новых мест в тюрьмах. Фото: mir24

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен расширить британские тюрьмы.

Как отмечается, Джонсон планирует увеличить финансирование тюрем и создать в них 10 тыс. новых мест. Об этом сообщает DW.

Премьер-министр хочет ужесточить наказание для преступников, совершивших тяжкие деяния на сексуальной почве или с применением насилия.

Джонсон отметил, что министр финансов Саджид Джавид готов выделить до 2,66 миллиарда евро на создание дополнительных мест в британских пенитенциарных учреждениях в рамках борьбы с преступностью в стране.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Джонсон создал "военный кабинет" по Brexit

В Киеве открыли Центр ювенальной пробации. В нем несовершеннолетние осужденные проходят специальные программы, чтобы больше не иметь проблем с законом.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Джонсон хочет увеличить британские тюрьмы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
августа

"Танцуйте на моей могиле" - умер легендарный Робин Уильямс

Василий Ломаченко взял реванш у россиянина

Затмение солнца совпало с автогонками

Самое читаемое
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
10
 1 Просмотров: 85860
Какой маникюр сделать в августе
Какой маникюр сделать в августе
16
 Просмотров: 17505
Босяком на дороге - Савченко выложила в сеть новые фото в изумрудном платье
Босяком на дороге - Савченко выложила в сеть новые фото в изумрудном платье Просмотров: 11520
Роскошь викторианской Англии и колорит Востока: как жили люди на пересечении XIX-ХХ вв.
Роскошь викторианской Англии и колорит Востока: как жили люди на пересечении XIX-ХХ вв.
25
 Просмотров: 10917
&quot;Мать 2 детей с идеальной фигурой&quot; - Оля Полякова ошеломила сеть сексуальной фотосессией в микро-бикини
"Мать 2 детей с идеальной фигурой" - Оля Полякова ошеломила сеть сексуальной фотосессией в микро-бикини
6
 Просмотров: 9783
Мир
Украинский признали лучшим выпускником Королевской академии сухопутных войск Великобритании
Украинский признали лучшим выпускником Королевской академии сухопутных войск Великобритании Просмотров: 936
В США полиция предотвратила массовую стрельбу в супермаркете
В США полиция предотвратила массовую стрельбу в супермаркете Просмотров: 441
На Канарах вспыхнули масштабные лесные пожары
На Канарах вспыхнули масштабные лесные пожары Просмотров: 162
Масштабное наводнение в Индии: сообщили ужасные данные о погибших и пострадавших
Масштабное наводнение в Индии: сообщили ужасные данные о погибших и пострадавших Просмотров: 459
Самолет начал рассыпаться в воздухе: обломки повредили автомобили и дома
Самолет начал рассыпаться в воздухе: обломки повредили автомобили и дома Просмотров: 1323
Больше всего комментируют
20
50 человек только в Петербурге - очередные задержания на протестах в России
19
Оргкомитет Марша защитников обиделся из-за Дня Независимости
4
Трамп заговорил проо Зеленского
2
На полигоне в РФ могла взорваться ракета с ядерной установкой - Reuters
1
Зеленский совершил новое назначение в СБУ
Голосов: 1041
Голосование Какой футбольный топ-чемпионат для вас - приоритет?
  • 1) Англия
  • 2) Испания
  • 3) Италия
  • 4) Германия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua