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суббота, 20 марта 2021 09:00

Джон Леннон женился на Йоко Оно

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Джон Леннон женился на Йоко Оно
Фото Оно и Леннона для обложки журнала Rolling Stone / Rolling Stone

20 марта 1969-го в британском консульстве в Гибралтаре зарегистрировано бракосочетания певца Джона Леннона и художницы Йоко Оно.

Они познакомились в ноябре 1966-го в лондонской галерее. Оно готовила выставку. Эксцентричная японско-американская художница экспериментировала и имела особое чувство юмора. Она произвела впечатление на Леннона. На момент знакомства, Йоко не знала, кем был Джон, и не была поражена его популярностью, хотя The Beatles уже были суперзвездами.

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Их отношения стремительно развивались. Джон пригласил Йоко к себе домой писать музыку, пока жена Синтия отдыхала в Греции. Они записали альбом экспериментальных звуков, после чего начался их роман. Леннон развелся с женой, а Йоко вскоре забеременела, но потеряла ребенка из-за выкидыш. Менее чем за 3 года после знакомства пара обручилась и была неразлучной. Джон часто вспоминал Йоко во многих песнях.

Джон и Йоко сделали несколько альбомов, фильмов, художественных произведений и спектаклей. Через год после свадьбы Йоко и Джона The Beatles распались. Фанаты обвинили Йоко. Но в 1970-м умер менеджер группы Брайан Эпштейн. Его смерть сложно пережили все участники, между ними были ссоры, что и привело распад.

До 1973-го Йоко решила, что им с Джоном стоит сделать перерыв. Она поехала в Нью-Йорк, а Леннон начал отношения с помощницей Йоко Мэй Пэнг, с которой был 1,5 года, пока не помирился с Оно. Джон и Йоко воссоединились в 1975-м и в этом же году стали родителями. Сына Шона Йоко родила в день рождения Джона. Они дальше работали вместе, в частности писали музыку. Были вместе до убийства Джона в 1980-м.

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Дата
20
марта

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