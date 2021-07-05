Джефф Безос ушел с поста гендиректора компании Amazon

 
Ексклюзивы
1/5
Украинский флаг над Госдумой, языковой скандал с Довбиком и блохи в море - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Украинский флаг над Госдумой, языковой скандал с Довбиком и блохи в море - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 630
"Напьемся с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
"Напьемся с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
1 Просмотров: 1260
Древнии традиции и цыплятня. Как создают старинную вышивку - волшебные фото
Древнии традиции и цыплятня. Как создают старинную вышивку - волшебные фото
Просмотров: 1935
Скандал в Раде и разговор с футболистами: чем Зеленский занимался на неделе
Скандал в Раде и разговор с футболистами: чем Зеленский занимался на неделе
Просмотров: 954
Порошенко с топором, Аваков с игрушечным кораблем, Саакашвили с вином – как политики завершают июнь
Порошенко с топором, Аваков с игрушечным кораблем, Саакашвили с вином – как политики завершают июнь
1 Просмотров: 3510
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
Просмотров: 5823
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
17 Просмотров: 441
Сбежал с головой 16-летней девушки: где прятался водитель, что раздавил двух подруг
Сбежал с головой 16-летней девушки: где прятался водитель, что раздавил двух подруг
Просмотров: 3186
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
6 Просмотров: 1125
Памятник археологии разрушают ради автостоянок
Памятник археологии разрушают ради автостоянок
Просмотров: 621
Фото
Все фото
3
7
4
11
5
Из раны видно внутренности: в шотландском монастыре нашли необычную скульптуру
Из раны видно внутренности: в шотландском монастыре нашли необычную скульптуру
Во Флориде взорвали уцелевшую часть обрушившегося здания: фото и видео
Во Флориде взорвали уцелевшую часть обрушившегося здания: фото и видео
Взорвался завод с химикатами. Людей эвакуируют
Взорвался завод с химикатами. Людей эвакуируют
Украина вылетела из Евро-2020, а китайцы праздновали столетие Компартии: самое интересное за неделю - в фото
Украина вылетела из Евро-2020, а китайцы праздновали столетие Компартии: самое интересное за неделю - в фото
Мужчину ошибочно осудили за убийство беременной жены
Мужчину ошибочно осудили за убийство беременной жены
Видео
Все видео
Десятки фейерверков случайно взорвались на пляже: видео
Десятки фейерверков случайно взорвались на пляже: видео
В Черном море бушевал торнадо. Пострадал популярный курорт - видео
В Черном море бушевал торнадо. Пострадал популярный курорт - видео
В авиакатастрофе погибли 17 военных
В авиакатастрофе погибли 17 военных
Тихановская высказалась о праздновании режимом Лукашенко Дня Независимости
Тихановская высказалась о праздновании режимом Лукашенко Дня Независимости
Британский миллиардер полетит в космос раньше Безоса
Британский миллиардер полетит в космос раньше Безоса
Интервью
1/5
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2142
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
1 Просмотров: 171
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 1044
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2421
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 810
Колонка
04 июля 2021
Просмотров: 522
Переплатив
– Скоро в половини львів'ян замість краєвидів із вікна виднітимуться новобудови, – каже Павло. У місті щороку зводять майже сотню ...
понедельник, 05 июля 2021 14:12

Джефф Безос ушел с поста гендиректора компании Amazon

  Комментировать
Джефф Безос ушел с поста гендиректора компании Amazon
Джефф Безос ушел с поста гендиректора компании Amazon. Фото: Reuters

В понедельник, 5 июля, американский миллиардер Джефф Безос покидает пост гендиректора компании Amazon, которую он основал в 1994 году.

Безос останется главой правления, пишет BBC.

Полномочия переходят к Эндрю Джесси, ранее руководившего компанией Amazon Web Services.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Более 100 тыс. человек требуют оставить Джеффа Безоса в космосе

Сегодня компании Amazon исполняется 27 лет с момента ее создания.

По словам Безоса, такое решение он принял из-за желания уделять больше внимания другим проектам, в частности аэрокосмической компании Bkye Origin. Миллиардер анонсировал, что покидает пост гендиректора, еще в феврале.

Американский миллиардер и основатель Amazon Джефф Безос полетит в космос на борту первого пилотируемого корабля своей компании Blue Origin. Полет запланировали на 20 июля - через 15 дней после того, как Безос покинет пост генерального директора Amazon.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Джефф Безос ушел с поста гендиректора компании Amazon». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
июля

ВООЗ заявила об окончании эпидемии

Клонированная овца старела вдвое быстрее

Самое читаемое
Астролог назвала 4 знака, которые будет преследовать успех
Астролог назвала 4 знака, которые будет преследовать успех
 Просмотров: 26175
Гороскоп на 4 июля: в чьей жизни наступят лучшие времена
Гороскоп на 4 июля: в чьей жизни наступят лучшие времена
 Просмотров: 10359
Купальник-бикини представила танцовщица, которая была готова выйти голой
Купальник-бикини представила танцовщица, которая была готова выйти голой
5
 Просмотров: 7659
Крым снова ушел под воду. Началось нашествие комаров
Крым снова ушел под воду. Началось нашествие комаров
4
 Просмотров: 6678
Церковный праздник 4 июля - сегодня особенный день для Украины
Церковный праздник 4 июля - сегодня особенный день для Украины
 Просмотров: 5823
Мир
ВООЗ заявила об окончании эпидемии
ВООЗ заявила об окончании эпидемии
 Просмотров: 216
Из раны видно внутренности: в шотландском монастыре нашли необычную скульптуру
Из раны видно внутренности: в шотландском монастыре нашли необычную скульптуру
3
 Просмотров: 108
Ever Given покинет Суэцкий канал. Владельцы согласились на компенсацию
Ever Given покинет Суэцкий канал. Владельцы согласились на компенсацию Просмотров: 180
Клонированная овца старела вдвое быстрее
Клонированная овца старела вдвое быстрее
 Просмотров: 171
Называл себя "королем самолета". Пилот не пустил на борт украинцев
Называл себя "королем самолета". Пилот не пустил на борт украинцев Просмотров: 846
Больше всего комментируют
5
"Проиграть - не стыдно. Стыдно проиграть вот так": реакция соцсетей на вылет сборной Украины с Евро
4
После скандала с Довбиком футболисты сборной заговорили на украинском
3
Бутусов посоветовал России молиться перед украинскими "Джавелинами"
2
Байден пригрозил РФ из-за масштабной хакерской атаки на США
2
Американские катера и собственный корвет: Зеленский анонсировал новое вооружения ВМС
Голосов: 147
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть