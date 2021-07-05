Джефф Безос ушел с поста гендиректора компании Amazon. Фото: Reuters

В понедельник, 5 июля, американский миллиардер Джефф Безос покидает пост гендиректора компании Amazon, которую он основал в 1994 году.

Безос останется главой правления, пишет BBC.

Полномочия переходят к Эндрю Джесси, ранее руководившего компанией Amazon Web Services.

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Сегодня компании Amazon исполняется 27 лет с момента ее создания.

По словам Безоса, такое решение он принял из-за желания уделять больше внимания другим проектам, в частности аэрокосмической компании Bkye Origin. Миллиардер анонсировал, что покидает пост гендиректора, еще в феврале.

Американский миллиардер и основатель Amazon Джефф Безос полетит в космос на борту первого пилотируемого корабля своей компании Blue Origin. Полет запланировали на 20 июля - через 15 дней после того, как Безос покинет пост генерального директора Amazon.