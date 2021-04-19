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вторник, 20 апреля 2021 09:10

Два парня расстреляли 12 одноклассников и учителя, после чего застрелились

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Два парня расстреляли 12 одноклассников и учителя, после чего застрелились
Стрельцы в школе за 10 мин до суицида. Камера видеонаблюдения школы / Wikipedia

20 апреля 1999-го двое подростков застрелили 13 человек в средней школе Колумбайн в Литтлтоне, штат Колорадо.

Примерно в 11:19 18-летний Дилан Клиболд и 17-летний Эрик Харрис, одетые в плащи, начали стрелять в учеников за пределами школы, а затем вошли внутрь, чтобы продолжить. До 11:35 Клиболд и Харрис убили 12 одноклассников и учителя, ранили еще 23 человека. Вскоре после полудня двое подростков покончили жизнь самоубийством.

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Преступление вызвало национальные дебаты о контроле над оружием и безопасностью школ, а также серьезное расследование, чтобы определить, что побудило преступников на такие действия. В дни сразу после стрельбы считали, что Клиболд и Харрис намеренно выбрали жертвами спортсменов, представителей меньшинств и христиан.

Сначала сообщали, что ученицу Кэсси Бернал якобы спросил один из стрелков, верит ли она в Бога. Когда Берналл ответила "да", ее застрелили. Позже ее родители написали книгу "Она сказала "да", в которой почтили память дочери.

Следующие расследования показали, что Харрис и Клиболд выбирали жертв случайно. Их первоначальный план был в том, чтобы две пропановые бомбы взорвались в школьной столовой. Это потенциально могло убить сотни людей и заставить тех, кто выжил, выйти, чтобы их можно было застрелить. Когда бомбы не сработали, Харрис и Клиболд вошли в школу, чтобы устроить стрельбу.

Предполагали, что Харрис и Клиболд совершили убийства, так как были членами группы социальных отшельников, очарованных готической культурой. В воздействии на убийц также обвиняли жестокие видеоигры и музыку. Однако ни одна из теорий не была доказана.

Средняя школа Колумбайн снова открылась осенью 1999-го, но массовое убийство оставило шрам на жителях города. Марк Манес, который продал Харрису пистолет и купил ему 100 патронов за день до убийства, был приговорен к шести годам тюрьмы. Карла Хоххальтер, мать студентки, которая осталась парализованной после нападения, покончила с собой в оружейном магазине. Еще несколько родителей подали иск против школы и полиции.

Стрельба стала одной из самых страшных в школах США до 16 апреля 2007 года, когда 32 человека погибли и многие были ранены студентом в кампусе Технологического института Вирджинии. Анализ, проведенный Washington Post за март 2018-го, показал, что после стрельбы в Колумбайн в 1999 году в среднем ежегодно происходило 10 стрельб в школах в США.

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Дата
20
апреля

Два парня расстреляли 12 одноклассников и учителя, после чего застрелились

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