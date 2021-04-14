Два брата совершили теракт на марафоне

Момент взрыва на марафоне / Wikipedia

15 апреля 2013-го 2 бомбы взорвались у финиша Бостонского марафона, в результате чего погибли 3 зрители и более 260 были ранены. Через 4 дня полиция задержала одного из подозреваемых в теракте, 19-летнего Джохара Царнаева. Его старший брат, 26-летний Тамерлан Царнаев, погиб в тот же день в перестрелке с полицией.

117-й Бостонский марафон начался утром с примерно 23 тыс. участников. Около 2:49 дня, когда более 5,7 тыс. бегунов все еще участвовали в соревновании, 2 скороварки, спрятанные в рюкзаках, взорвались одна за другой у финишной черты. Погибли 23-летняя и 29-летняя женщины, и 8-летний мальчик. Среди множества раненых более десяти лицам пришлось ампутировать конечности.

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Вечером 18 апреля ФБР опубликовало фото 2-х подозреваемых, которых разыскивали за взрывов. Той же ночью 26-летний офицер полиции Шон Кольер был застрелен в своем патрульное авто. Власть связала теракт с братьями Царнаевимы, которые провели часть детства в Кыргызстане, но около 10 лет до взрывов жили в США. Вскоре после того, как офицер Кольер был убит, Тамерлан Царнаев похитил внедорожник, взяв водителя в заложники и сказал ему, что он один из террористов марафона.

Джохар поехал за ним на авто, и пересел к брату и заложника во внедорожник. Братья объехали Бостон с заложником, заставили его снять деньги в банкомате, и обсудили поездку в Нью-Йорк. Когда остановились на заправке, заложник бежал и вызвал полицию, сообщив, что внедорожник можно отследить по его мобильному телефону, который все еще в авто. Вскоре в пригороде Бостона между Царнаевимы и полицией произошла перестрелка. 1 офицер был серьезно ранен, но выжил. Тамерлана также тяжело ранили, но он умер. Джохару удалось скрыться на угнанном внедорожнике, а затем покинуть его и укрыться пешком.

19 апреля район Бостона, где он покинул авто, был закрыт, людям приказали оставаться в домах. В тот же вечер, когда полиция прекратила обыск в районе, мужчина вышел на улицу, чтобы проверить лодку, хранил на заднем дворе. Заглянув, увидел кровь и скрытого Царнаева. Вскоре прибыла полиция и арестовала его.

Следователи считают, что Царнаевы были мотивированы экстремистскими исламскими убеждениями, но спланировали и осуществили взрывы сами, без террористических организаций. Братья использовали интернет, чтобы сделать взрывчатку. В 2015-м Джохар был признан виновным по всем пунктам обвинения и приговорен к смертной казни, но обжаловал решение. Сейчас сидит в тюрьме.