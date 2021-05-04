Дудь показал вырезанное из интервью видео, на котором блогер с Украины вспоминает об Голодоморе и репресиях

Ранее Рудской обвинил Дудя в цензуре. Фото: "вДудь"

Российский журналист Юрий Дудь опубликовал фрагмент интервью с блогером Иваном Рудской, известным под псевдонимом EeOneGuy, где тот говорит о войне РФ против Украины, Голодоморе и репрессиях.

"Когда мы сейчас общаемся с людьми, наша главная цель - исследовать героя. При этом нам важно не замучить зрителя, поэтому у нас есть монтаж", - написал Дудь в Telegram,

Добавил, что на монтаже выбрасывается все неинтересное и то, что сложно понять.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский музыкант пожаловался на притеснения русскоязычных и работяг Донбасса

"Такой монтаж нам кажется уважением и по отношению к зрителю, и по героя. Волнуешься, путаешься в хронологии и в логических связях, не до конца понимаешь, что хочешь сказать - это нормально, тем более для человека с минимальным (о чем он сам говорит) опытом публичных выступлений. И так же нормально не брать это к итоговому монтажу. Потому что наша задача - не показать героя максимально нелепым и не собрать огненных цитат для заголовков", - добавил журналист.

Блогер Иван Рудской, известный под псевдонимом EeOneGuy, заявил, что российский журналист Юрий Дудь вырезал фрагмент его интервью, в котором говорилось о войне РФ против Украины, а также преступления советского режима.





