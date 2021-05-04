Дудь показал вырезанное из интервью видео, на котором блогер с Украины вспоминает об Голодоморе и репресиях

 
Ексклюзивы
1/5
Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер
Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер
Просмотров: 2277
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 891
Массово, но без фанатизма. Как в субботу паски святили
Массово, но без фанатизма. Как в субботу паски святили
Просмотров: 1125
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 702
Тарифы, субсидия и прописка: какие изменения подготовил украинцам май
Тарифы, субсидия и прописка: какие изменения подготовил украинцам май
2 Просмотров: 1377
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Просмотров: 432
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2250
"Слугами" должны заняться правоохранительные органы
"Слугами" должны заняться правоохранительные органы
Просмотров: 603
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Просмотров: 3843
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Просмотров: 1008
Фото
Все фото
3
3
6
5
6
Мужчина разлучает богачей с любовницами и возвращает их в семьи
Мужчина разлучает богачей с любовницами и возвращает их в семьи
Пьют ежедневно: 102-летние близняшки поделились секретом долголетия
Пьют ежедневно: 102-летние близняшки поделились секретом долголетия
Экс-солистка &quot;Тату&quot; подалась в депутаты Госдумы РФ
Экс-солистка "Тату" подалась в депутаты Госдумы РФ
ФБР проводит обыски у экс-адвоката Трампа в рамках дела об Украине
ФБР проводит обыски у экс-адвоката Трампа в рамках дела об Украине
В Беларуси массово жгли портреты Путина
В Беларуси массово жгли портреты Путина
Видео
Все видео
Дудь показал вырезанное из интервью видео, на котором блогер с Украины вспоминает об Голодоморе и репресиях
Дудь показал вырезанное из интервью видео, на котором блогер с Украины вспоминает об Голодоморе и репресиях
Турецкий отель закрыли после пасхальных праздников с участием украинском
Турецкий отель закрыли после пасхальных праздников с участием украинском
Мост упал вместе с поездом метро. По меньшей мере 20 человек – погибли
Мост упал вместе с поездом метро. По меньшей мере 20 человек – погибли
Вначале зрители аплодировали. Полиция сорвала премьеру спектакля "Соседи"
Вначале зрители аплодировали. Полиция сорвала премьеру спектакля "Соседи"
Корабль Маска вернул астронавтов на Землю: как это было
Корабль Маска вернул астронавтов на Землю: как это было
Интервью
1/5
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 891
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 702
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 441
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2250
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Просмотров: 3843
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
04 мая 2021
Просмотров: 27
"Завдяки" Чаушеску й Ахметову
Мірча Луческу – корінний "динамівець". 18-річним дебютував у складі бухарестського "Динамо" в чемпіонаті Румунії, а 1985‑го очолив цей клуб як ...
вторник, 04 мая 2021 15:54

Дудь показал вырезанное из интервью видео, на котором блогер с Украины вспоминает об Голодоморе и репресиях

  Комментировать
Дудь показал вырезанное из интервью видео, на котором блогер с Украины вспоминает об Голодоморе и репресиях
Ранее Рудской обвинил Дудя в цензуре. Фото: "вДудь"

Российский журналист Юрий Дудь опубликовал фрагмент интервью с блогером Иваном Рудской, известным под псевдонимом EeOneGuy, где тот говорит о войне РФ против Украины, Голодоморе и репрессиях.

"Когда мы сейчас общаемся с людьми, наша главная цель - исследовать героя. При этом нам важно не замучить зрителя, поэтому у нас есть монтаж", - написал Дудь в Telegram,

Добавил, что на монтаже выбрасывается все неинтересное и то, что сложно понять.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский музыкант пожаловался на притеснения русскоязычных и работяг Донбасса

"Такой монтаж нам кажется уважением и по отношению к зрителю, и по героя. Волнуешься, путаешься в хронологии и в логических связях, не до конца понимаешь, что хочешь сказать - это нормально, тем более для человека с минимальным (о чем он сам говорит) опытом публичных выступлений. И так же нормально не брать это к итоговому монтажу. Потому что наша задача - не показать героя максимально нелепым и не собрать огненных цитат для заголовков", - добавил журналист.

Блогер Иван Рудской, известный под псевдонимом EeOneGuy, заявил, что российский журналист Юрий Дудь вырезал фрагмент его интервью, в котором говорилось о войне РФ против Украины, а также преступления советского режима.



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дудь показал вырезанное из интервью видео, на котором блогер с Украины вспоминает об Голодоморе и репресиях». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
мая

Царица ходила голая по дворцу

Начали строительство новой железной дороги

Продемонстрировали новый прибор для записи звука

Гора Суперга убила соперников Ювентуса

Основали мощную машиностроительную компанию

Книга о рыбалке получила Пулитцеровскую премию

Друзья выкупили Шевченко

Самое читаемое
Оливия Калпо похвасталась соблазнительными прелестями на Мальдивах
Оливия Калпо похвасталась соблазнительными прелестями на Мальдивах
6
 Просмотров: 11475
Врала об оргазме: Alyona Alyona рассказала о первом сексе и партнере
Врала об оргазме: Alyona Alyona рассказала о первом сексе и партнере Просмотров: 7371
Гороскоп на 3-9 мая: чья жизнь изменится в этот судьбоносный период
Гороскоп на 3-9 мая: чья жизнь изменится в этот судьбоносный период
 Просмотров: 5517
Наиболее благоприятный день недели, чтобы заниматься сексом
Наиболее благоприятный день недели, чтобы заниматься сексом Просмотров: 4410
Для жителей ОРДЛО хотят упростить оформление паспортов
Для жителей ОРДЛО хотят упростить оформление паспортов 1 Просмотров: 3618
Мир
Мужчина разлучает богачей с любовницами и возвращает их в семьи
Мужчина разлучает богачей с любовницами и возвращает их в семьи
3
 Просмотров: 594
"Главный врач выбил 30 доз на всю больницу. Проведем лотерею "- в Индии нет вакцин
"Главный врач выбил 30 доз на всю больницу. Проведем лотерею "- в Индии нет вакцин
 Просмотров: 324
На съезде министров G7 обсудят действия России возле украинской границы
На съезде министров G7 обсудят действия России возле украинской границы Просмотров: 117
Турецкий отель закрыли после пасхальных праздников с участием украинском
Турецкий отель закрыли после пасхальных праздников с участием украинском
 Просмотров: 1368
Мост упал вместе с поездом метро. По меньшей мере 20 человек – погибли
Мост упал вместе с поездом метро. По меньшей мере 20 человек – погибли
 Просмотров: 864
Больше всего комментируют
6
Чауса по указанию ОПУ в ближайшие дни задержат на границе, делая вид, что никакого вывоза в Украину не было - Арьев
6
Зеленский возмутил фразой о СССР
2
При подготовке закона об олигархах будут учитывать опыт США
1
Дивна традиція
1
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Голосов: 704
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть