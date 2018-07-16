ДТП на пляже: в Румынии автомобиль въехал в группу отдыхающих

В ДТП на пляже пострадали дети. Фото: acc.cv.ua

На пляже в городе Овидиу румынского уезда Констанца автомобиль въехал в группу отдыхающих.

Пострадали 7 человек. Среди них 4 детей. Одна девочка - в коме, сообщает Укринформ.

Авария произошла из-за несоблюдения скоростного режима на опасном участке дороги. Наличие алкоголя в крови 50-летнего водителя составило 0,18 промилле.

Ведется следствие.

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