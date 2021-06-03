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четверг, 03 июня 2021 09:55

Друзья надумали пожарить шашлыки на машине за $1 млн. Их ожидал провал

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Друзья надумали пожарить шашлыки на машине за $1 млн. Их ожидал провал
Компания друзей хотела пожарить шашлык, но не получилось. Фото: скриншот с видео

В Китае компания друзей едва не сожгли Lamborghini. Они хотели поджарить мясо с помощью выхлопной системы.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Один из членов компании протянул к выхлопной трубе Lamborghini Aventador кусок мяса на шампуре. С выхлопа при запуске двигателя на высоких оборотах вырывается пламя.

Через несколько секунд из заднего моторного отсека машины начал валить дым. Из автомобиля вытекла охлаждающая жидкость.

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Мужчины не прогрели двигатель и дали слишком большие обороты. Из-за большого давления бак с охлаждающей жидкостью разорвало, и антифриз вытек на пол.

В Китае такая Lamborghini может стоить около $1 млн.

В центре Львова произошло ДТП с автомобилями Tesla и Porsche Cayenne. Водитель Tesla оказалась под наркотиками.

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