Друзья надумали пожарить шашлыки на машине за $1 млн. Их ожидал провал

В Китае компания друзей едва не сожгли Lamborghini. Они хотели поджарить мясо с помощью выхлопной системы.
Об этом сообщило издание Daily Mail.
Один из членов компании протянул к выхлопной трубе Lamborghini Aventador кусок мяса на шампуре. С выхлопа при запуске двигателя на высоких оборотах вырывается пламя.
Через несколько секунд из заднего моторного отсека машины начал валить дым. Из автомобиля вытекла охлаждающая жидкость.
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Мужчины не прогрели двигатель и дали слишком большие обороты. Из-за большого давления бак с охлаждающей жидкостью разорвало, и антифриз вытек на пол.
В Китае такая Lamborghini может стоить около $1 млн.
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