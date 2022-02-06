Дружина принца Чарльза стане королевою — рішення Єлизавети ІІ

Когда принц Чарльз станет королем, его жена Камилла Паркер-Боулз станет королевой-консортом.

Это личное желание королевы Елизаветы II, которое она выразила во время речи по случаю 70-летия своего правления.

"И когда, в свое время, мой сын Чарльз станет королем, я знаю, что вы будете поддерживать его и его жену Камиллу так же, как поддерживали меня, и мое искреннее желание, чтобы, когда придет время, Камилла именовалась королевой-консортом, продолжая свое верное служение", - сказала Ее Величество.

Сейчас у Камиллы есть титул герцогини Корнуольской.

Как известно, принц Чарльз стал вторым мужчиной для Паркер-Боулза. Официально они женились в 2005 году.

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Ранее предполагалось, что Камилла сможет получить только титул принцессы-консорта, ведь она не пользовалась популярностью среди народа, пишет The Guardian. Британцы обвиняли именно Камиллу в распаде брака Чарльза с Дианой.

Жены британских королей всегда носили титул "королева-консорт". Исключением была только королева Мария II: они с королем Вильгельмом III были соправителями.

Мужчины же королев традиционно носят название принцев-консортов. Но муж Елизаветы II принц Филипп отказался от титула еще в начале правления.

Фото: royal.uk

Сегодня, 6 февраля, королева Великобритании Елизавета II отмечает 70 лет с момента восхождения на престол. Но если бы королева Мария Текская, баба Елизаветы II, не одобрила определенное решение в 1936 году, то этого могло бы и не быть.