Сына Елизаветы II лишили всех военных званий

Принца Эндрю подозревают в изнасиловании. Фото: Reuters

Сына королевы Британии Елизаветы II принца Эндрю лишили военных званий.

Об этом сообщил Букингемский дворец.

Военные титулы принца и королевское покровительство вернули королеве.

Полномочия герцога разделили между членами королевской семьи.

Эндрю лишили привилегий после того, как против него возбудили дело в США. Обвинение касается якобы сексуального насилия против 17-летней девочки более 20 лет назад.

Принц Эндрю отрицает обвинения. Говорит, что не знаком с истцом.

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"С одобрения и согласия королевы военные звания герцога Йоркского и королевское покровительство возвращены королеве. Герцог Йоркский не будет выполнять никакие государственные обязанности и защищается по этому делу как частный гражданин", - говорится в заявлении королевской семьи.

Вирджиния Джуффре (Робертс) подала иск против сына британской королевы Елизаветы II Эндрю. Утверждает, что принц будто бы трижды изнасиловал ее. Женщина утверждает, что ее продал для секса усопший финансист Джеффри Эпштейн. Являлась жертвой его сексуальной эксплуатации с 2000 до 2002 год. Ей было тогда 16 лет.