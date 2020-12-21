Достоевскому отменили смертную казнь в последний момент

Портрет Федора Достоевского художника Василия Перова, 1872 год / Wikipedia

22 декабря 1849-го Федора Достоевского приготовили к расстрелу. Он был приговорен к смертной казни 16 ноября из-за якобы участия в антиправительственной деятельности. Однако в последний момент российского писателя помиловали и отправили в ссылку.

Отец Достоевского работал врачом в Московской больнице для бедных, где разбогател на землю и крепостных. После смерти отца Достоевский, страдал эпилепсией, изучал военное дело, и стал государственным служащим, тайно писал романы. Его первую книгу "Бедные люди" и вторую "Двойник" опубликовали в 1846 году. Первая имела успех, вторая - провалилась.

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В 1849-м Достоевского отправили в сибирский трудовой лагерь, где работал 4 года. Был освобожден в 1854 году. Служил солдатом на монгольской границе. Женился на вдове. В 1960 году основали журнал, а через 2 года после этого впервые отправился путешествовать по Европе.

В 1864 и 1865 годах жена и брат умерли, журнал закрылся. Достоевский оказался в долгах, которые увеличил игрой в карты.

В 1866 году опубликовал "Преступление и наказание" - одно из самых популярных своих произведений. В 1867 году женился второй раз на стенографистке. Пара сбежала в Европу, спасаясь от кредиторов. Его роман "Бесы" 1872-го имел успех, и пара вернулась в Петербург. Опубликовал "Братьев Карамазовы" в 1880-м и добился успеха. Умер в 1881 году, на 59-м году жизни.