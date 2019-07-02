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вторник, 02 июля 2019 18:04

Доплавались: 14 российских моряков сгорели в море

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Доплавались: 14 российских моряков сгорели в море
Глубоководный аппарат находился в территориальных водах РФ. Фото: росЗМИ

В России сгорели 14 моряков.

Причиной гибели стал пожар на научно-исследовательском подводном аппарате сообщает Минобороны РФ.

Пожар произошел 1 июля в территориальных водах России.

На исследовательском аппарате моряки изучали дно Мирового океана.

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Военные расследуют причины пожара, но предполагают, что загореться мог один из приборов во время биометрических измерений.

Какой именно глубоководный аппарат имеется в виду россияне не сообщают. Список погибших не разглашают.

В российском порту Североморск загорелся десантный корабль Северного флота "Митрофан Москаленко".

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Дата
02
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