Доплавались: 14 российских моряков сгорели в море

В России сгорели 14 моряков.
Причиной гибели стал пожар на научно-исследовательском подводном аппарате сообщает Минобороны РФ.
Пожар произошел 1 июля в территориальных водах России.
На исследовательском аппарате моряки изучали дно Мирового океана.
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Военные расследуют причины пожара, но предполагают, что загореться мог один из приборов во время биометрических измерений.
Какой именно глубоководный аппарат имеется в виду россияне не сообщают. Список погибших не разглашают.
В российском порту Североморск загорелся десантный корабль Северного флота "Митрофан Москаленко".
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