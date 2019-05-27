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понедельник, 27 мая 2019 22:48

В России горит десантный корабль

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В России горит десантный корабль
Загорелся корабль Северного флота. Фото: vmnews.ru

В российском порту Североморска загорелся десантный корабль Северного флота "Митрофан Москаленко".

"Североморск. Большой десантный корабль Северного флота "Митрофан Москаленко" пылает в порту", - написал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан и опубликовал видео.

Местные газеты пишут. что пожар начался на 206-м заводе. Корабли стоят там в ожидании утилизации.

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По словам очевидцев, горит корабль не в первый раз.

В России произошел пожар в строительном магазине с автомаслами. Огонь охватил площадь в 2,4 тысячи квадратных метров в городе Пятигорске. Пожар произошел в 9.00.

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Дата
27
мая

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