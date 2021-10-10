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воскресенье, 10 октября 2021 17:41

Дома затопило, а дороги превратились в реки: показали последствия непогоды в Греции
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В Греции северные районы острова Эвбея, который летом стал одним из эпицентров масштабных лесных пожаров, подверглись подтоплениям. После сильных ливней в нескольких городах произошли оползни.

Подтопления стали результатом не только мощных ливней, но и долгосрочными последствиями лесных пожаров, сообщает Kathimerini. От повышения уровня воды недалеко от побережья пострадали ряд поселков. Дороги местами превратились в реки и стали непроездными.

"На остров перебросили пожарные команды с материковой части страны, чтобы помочь откачивать воду. Подтопленными оказались сотни домов. Сообщений о травмированных и погибших не поступало", - говорится в сообщении.

Фото: twitter.com/ADVENTURE_EVIA

В воскресенье непогода угрожает другим частям страны, ожидаются сильные ливни и град.

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В оккупированной Керчи 1 октября непогода повалила деревья. А 13 и 14 августа там произошло наводнение. Погибли два человека. Еще более 4 тыс. человек пострадали. Утром 13 августа на линию не вышел электротранспорт. Городские автобусы изменили маршруты. Местные власти призвали жителей воздержаться от поездок и остаться дома.

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Дата
10
октября

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