Закрыли дороги и остановили выборы: Италию накрыло мощной непогодой

Из-за сильных дождей на севере Италии перекрыли дороги и приостановили местные выборы в регионе Лигурия.

Ливни стали причиной наводнений и оползней, сообщает La Repubblica. Школы из-за непогоды в понедельник оставались закрытыми почти на всей территории региона.

"Власти приняли решение закрыть автомагистраль Савона-Турин. Подсчет бюллетеней в столице провинции Генуи также отложили до завтрашнего утра. Такого раньше никогда не случалось", - говорится в сообщении.

Фото: genova.repubblica.it

Потоки воды фактически затопили город Понтинвреа, еще в нескольких городах произошли оползни.

За последние шесть часов в регионе выпало до 457 мм осадков. Дожди продлятся минимум до завтра.

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В оккупированной Керчи 1 октября непогода повалила деревья. А 13 и 14 августа там произошло наводнение. Погибли два человека. Еще более 4 тыс. человек пострадали. Утром 13 августа на линию не вышел электротранспорт. Городские автобусы изменили маршруты. Местные власти призвали жителей воздержаться от поездок и остаться дома.