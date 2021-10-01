В оккупированной Керчи деревья падали на автомобили

Фото: kerch.fm

В оккупированной Керчи 1 октября непогода повалила деревья.

С ночи выключается свет, сообщает "Крим.Реалії".

На Вокзальном шоссе дерево частично перекрыло дорогу. На нескольких улицах деревья падали на автомобили.

В местной больнице произошло аварийное отключение электроэнергии. Там расположен отдел для больных коронавирусом. Позже энергоснабжение восстановили.

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Местную набережную затопило. Вода поднялась на несколько метров.

13 и 14 августа в Керчи произошло наводнение. Погибли два человека. Еще более 4 тыс. человек пострадали. Утром 13 августа на линию не вышел электротранспорт. Городские автобусы изменили маршруты. Местные власти призвали жителей воздержаться от поездок и остаться дома.