В оккупированной Керчи деревья падали на автомобили

В оккупированной Керчи 1 октября непогода повалила деревья.
С ночи выключается свет, сообщает "Крим.Реалії".
На Вокзальном шоссе дерево частично перекрыло дорогу. На нескольких улицах деревья падали на автомобили.
В местной больнице произошло аварийное отключение электроэнергии. Там расположен отдел для больных коронавирусом. Позже энергоснабжение восстановили.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аксенов отжал лодку у спасателей затопленной Керчи
Местную набережную затопило. Вода поднялась на несколько метров.
13 и 14 августа в Керчи произошло наводнение. Погибли два человека. Еще более 4 тыс. человек пострадали. Утром 13 августа на линию не вышел электротранспорт. Городские автобусы изменили маршруты. Местные власти призвали жителей воздержаться от поездок и остаться дома.
Комментарии