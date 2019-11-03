Дом упал в пропасть

Сезон дождей в Гватемале начался в мае. Проливные дожди смягчили землю и вызвали оползень. Фото: CEN

На северо-западе Гватемалы в деревне близ границы с Мексикой дом рухнул в пропасть, вызванную смещением грунта. Погибли 4 человека.

В то время в доме находился 39-летний Франциско Мехиа Люкс и его трое детей в возрасте от 3 до 10 лет, сообщает Mirror.

16-летнего парня, который в момент сдвига находился в туалете во дворе, из-под завалов достали спасатели. Местные СМИ пишут, что он получил многочисленные переломы и находится в больнице. Мать детей 36-летняя Катарина Тум Люк была на улице, когда дом пострадал от оползня. Сейчас у нее - глубокий шок.

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По словам местных властей, проливные дожди в регионе смягчили землю и вызвали оползень. Сезон дождей в этом регионе начался в мае. В ближайшее время должен закончиться. Из-за него погибло уже 12 человек, еще 15 получили ранения.

В Японии в результате наводнения погибли 10 человек. Еще трое считаются пропавшими без вести. На востоке страны ливневые дожди вызвали наводнения и оползни. В префектуре Тиба погибли 9 человек. Еще один - в префектуре Фукусима.