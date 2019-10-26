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суббота, 26 октября 2019 16:24

Разрушенные дома и первые жертвы: показали последствия наводнения в Японии
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На востоке Японии ливневые дожди вызвали наводнения и оползни.
Фото: twitter
На востоке Японии ливневые дожди вызвали наводнения и оползни.
На востоке Японии ливневые дожди вызвали наводнения и оползни.
На востоке Японии ливневые дожди вызвали наводнения и оползни.
На востоке Японии ливневые дожди вызвали наводнения и оползни.

В Японии в результате наводнения погибли 10 человек. Еще трое считаются пропавшими без вести.

На востоке страны ливневые дожди вызвали наводнения и оползни. В префектуре Тиба погибли 9 человек. Еще один - в префектуре Фукусима, передает Reuters.

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Дожди начались в пятницу. В некоторых районах Тибы и префектуры Ибараки выпало более 200 мм осадков. Это больше, чем в среднем выпадает осадков в октябре.

В префектуре Тиба несколько домов разрушено. Из-за подтопления спасатели не могут добраться до некоторых районов.

11 октября на Японию обрушился мощнейший за прошедшие 60 лет тайфун Хагибис. В результате стихии погибли уже 18 человек, 13 - пропали без вести и по меньшей мере 149 человек получили ранения. Также более 800 тыс. домов в Токио и соседних с столицей районах остались без света.

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