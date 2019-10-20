В России - потоп и масштабные разрушения

В Красноярском крае Российской Федерации в результате прорыва дамбы погибли по меньшей мере 15 человек.

Видео появилось в сети.

На кадрах видео видно тела погибших и масштабные разрушения, которые были вызваны четырехметровой волной накрыла поселок с рабочими.

В результате прорыва дамбы травмы получили 16 человек. Еще шестеро считаются пропавшими без вести.

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8 августа на территории полигона в Архангельской области РФ прогремел взрыв. В результате погибли по меньшей мере 7 человек, вскоре там заметили повышенный радиоактивный фон.