В России - потоп и масштабные разрушения

В Красноярском крае Российской Федерации в результате прорыва дамбы погибли по меньшей мере 15 человек.
Видео появилось в сети.
На кадрах видео видно тела погибших и масштабные разрушения, которые были вызваны четырехметровой волной накрыла поселок с рабочими.
В результате прорыва дамбы травмы получили 16 человек. Еще шестеро считаются пропавшими без вести.
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8 августа на территории полигона в Архангельской области РФ прогремел взрыв. В результате погибли по меньшей мере 7 человек, вскоре там заметили повышенный радиоактивный фон.
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