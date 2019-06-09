Дом из фильма "Ла-Ла Лэнд" выставили на продажу

В Лос-Анджелесе продают особняк, в котором снимали оскароносный фильм-мюзикл "Ла-Ла Ленд".

Дом расположен на окраине города в районе Энсино, построили его в 2012 году. Об этом сообщает 24 Канал.

Особняк выставила на продажу компания Dana & Jeff Estates. Риэлторы отмечают, что в доме никогда никто не жил, его использовали для съемок кино или рекламы.

Кроме сцены с вечеринкой в ​​"Ла-Ла Ленд", на которую героиня Эммы Стоун отправляется с подругами, этот особняк можно заметить в таких сериалах, как "Морская полиция: Лос-Анджелес", "Американская семейка" и "Игроки". Режиссеров в этом особняке на окраине Лос-Анджелеса привлекает немало свободного пространства, созданного для отдыха и развлечений.

Дом имеет панорамные раздвижные окна, благодаря им интерьер перетекает в изложенное известняком патио. Среди преимуществ помещения - балконы, терраса на крыше и многоуровневый бассейн, в который вода, как водопад, стекает с одной из стен. Площадь дома 850 квадратных метров. В нем есть 6 спален, 9 ванных комнат, кухня, о которой мечтают шеф-повара, домашний кинотеатр и спа.

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Самая большая спальня оборудована роскошным камином, угловым окном во всю стену, собственным балконом и гардеробной.

Дом продают за $ 6,4 млн.

"Ангел" Victoria's Secret американская топ-модель Жасмин Тукс провела экскурсию по своему недавно приобретенному дому. Построен он в традиционном американском стиле.