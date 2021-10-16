Должен сидеть пожизненно: противники освобождения Саакашвили вышли на акцию к тюрьме

Противники освобождения экс-президента Михеила Саакашвили провели акцию у руставской тюрьмы. Фото: newsgeorgia.ge

16 октября в грузинском Рустави противники освобождения экс-президента Михеила Саакашвили провели акцию возле тюрьмы, где он находится.

Организаторами митинга выступили граждане, называющие себя "жертвами режима" и "системных преступлений" правительства Саакашвили, сообщает информационный портал "Новости Грузия".

Самым радикальным на акции стало требование пожизненного заключения для экс-президента. Его озвучила мать Амирана Робакидзе, который погиб во время полицейской операции в ноябре 2004 года - в первый год пребывания у власти правительства Саакашвили. Случай, который получил широкий общественный резонанс и был зачислен к "фальсифицированным властью делам".

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Некоторые митингующие пришли к тюрьме с вениками, другие держали в руках "окровавленные" плакаты с изображением экс-президента.

Митинг длился около 40 минут и прошел без инцидентов. После выступления нескольких спикеров со сцены, участники акции начали расходиться.

Михеила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября куда он вернулся накануне выборов. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку. Саакашвили не был на родине последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Ґелашвили. И объявили в розыск. Также Саакашвили является подозреваемым в других уголовных делах. Грузинские власти неоднократно заявляли, что Саакашвили по возвращении в страну задержат.