Додон заявил, что его хочет убить группировка из Одессы

Президент Молдовы обвинил Демократическую партию в попытке его убить. Фото: "Цензор"

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что его хотят убить.

Считает, что его убийство через Одессу заказали дагестанцам. Об этом Додон заявил на канале TV8.

"Тебя здесь заказали дагестанцам через Одессу, одесский имам. Ильяс - посредник. Аванс - один миллион евро, всего - два. Одесская группировка", - зачитал он смс. Добавил, что источнику можно верить.

Додон обвиняет в заказе лидера оппозиционной партии Влада Плахотнюка.

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"Вот видите, как работает Демократическая партия в Молдове", - заявил президент.

Украина обеспокоена возможностью реализации российского сценария федерализации Молдовы. Его будто бы раньше обсуждали лидеры Демпартии и Соцпартии Плахотнюк и Додон. "Важным для страны и безопасности ситуации в регионе является недопущение внешнего вмешательства, направленного на реализацию российского сценария федерализации страны", - заявили в МИД Украины.