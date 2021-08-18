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среда, 18 августа 2021 07:43

"Для нас все кончено" - афганка рассказала о дне захвата Кабула

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&quot;Для нас все кончено&quot; - афганка рассказала о дне захвата Кабула
Афганка рассказала о дне захвата Кабула. Фото: pixabay.com

Жительница Кабула рассказала о дне, когда "Талибан" захватил столицу, а также поделилась мыслями о будущем.

Женщина почти два года работала в афганском правительстве. Утром в день захвата пришла на работу, пишет ВВС.

"Я пошла в свой офис. Охранник была единственной женщиной, которую встретила. Вообще было малолюдно - это ненормально. Талибы стояли у ворот города, люди были напуганы, но я не верила, что боевики смогут войти", - поделилась она.

Около полудня афганка вышла из офиса, взяв зарядное устройство для мобильного телефона и некоторые личные документы. По дороге женщина зашла в банк, чтобы снять деньги, но очередь оказалась очень длинной, поскольку все пытались вывести как можно больше.

"Ситуация была напряженной. Когда я зашла в банк, заметила пропущенные звонки от мамы, сестры и брата. Это испугало меня. Было похоже, что-то случилось. Я перезвонила маме, она очень взволнованно спросила, где я и что делаю. Сказала возвращаться домой, поскольку талибы были на западе города. Все бежали. Владельцы магазинов закрывали двери. Мой брат сказал, что заберет меня, но на дорогах везде были пробки. Я пошла пешком и даже попробовала найти такси. Боялась, что если талибы поймают меня, то убьют, поскольку я была в офисной одежде".

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Домой досталась почти через два часа.

"Это был день, который я никогда не забуду. Я провела всю ночь в страхе. Думала, что кто-то может постучать в дверь. Талибы заявили, что их боевики не войдут в дома людей, но мы не можем им доверять", - отметила афганка.

Сейчас женщина ждет визу для выезда из страны, однако не знает, получит ли ее.

"Я не могу спать по ночам из-за страха. Если я останусь в Афганистане, мне позволят работать? Я так не думаю. Не считаю свое будущее в Афганистане безопасным. Я потеряла надежду на будущее. Думаю, для нас все кончено".

Террористы из исламистского движения "Талибан" убили мать на глазах ее четверых детей. Боевики заставляли женщину приготовить им еду. Она не могла выполнить их требование, так как не было на это денег. Талибы приходили к ней трижды и требовали накормить 15 солдат, рассказала дочь.

Боевики пришли к ней в четвертый раз и получили тот же ответ. Тогда они повалили женщину на пол и начали ее избивать АК-47 на глазах детей. Девушка просила боевиков прекратить и отпустить мать. Однако террористы бросили гранату в соседнюю комнату и скрылись.

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Дата
18
августа

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