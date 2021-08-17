Талибы убили женщину на глазах четырех детей

Террористы "Талибана" убили женщину за то, что она отказала их накормить. У бедняжки не было денег на еду. Фото: Reuters

Террористы из исламистского движения "Талибан" убили мать на глазах ее четверых детей.

Об этом 17 августа сообщила дочь убитой, пишет CNN.

Боевики заставляли женщину приготовить им еду. Она не могла выполнить их требование, так как не было на это денег.

Талибы приходили к матери трижды и требовали накормить 15 солдат, рассказала дочь.

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Боевики пришли к ней в четвертый раз и получили тот же ответ. Тогда они повалили женщину на пол и начали ее избивать на глазах детей.

"Моя мать потеряла сознание, но они продолжали бить ее АК-47", - рассказала дочь.

Девушка просила боевиков прекратить и отпустить мать. Однако террористы бросили гранату в соседнюю комнату и скрылись.

Вечером 15 августа из Кабула эвакуировали почти 640 афганцев за один полет. Рейсы в Катар совершил военно-транспортный самолет ВВС США C-17 Globemaster III. На борт не планировали брать столько людей. Многие афганцы в панике самостоятельно попали на самолет.