Для быстрого распространения вакцины. Байден обещает применить закон военного времени

Байден хочет применить закон военного времени. Фото: Reuters

Избранный президент США Джозеф Байден заявил, что после своей инаугурации задействует закон военного времени для быстрого распространения в стране вакцин от коронавируса.

"Для того, чтобы ускорить процесс распространения вакцин, я запущу в действие закон военного времени после того, как вступлю в должность", - заявил он, сообщают американские СМИ.

"Я дам распоряжение о том, чтобы частные компании ускорили производство веществ, необходимых для создания вакцин, а также защитного оборудования", - отметил Байден.

Этот закон позволяет президенту увеличивать масштабы производства определенных товаров с целью укрепления национальной безопасности.

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Напомним, в США зафиксирован новый штамм коронавируса.