Disney уволит больше работников, чем планировала

Сокращение преимущественно коснутся тематических парков - не только в США, но и в других странах. Фото: pixabay

В первой половине 2021 года из-за последствий пандемии, компания Disney планирует уволить 32 тисячи работников.

Накануне хотели сократить на четыре тысячи человек меньше, сообщает Reuters.

Теперь в документах, которые подала компания в Комиссию по ценным бумагам и биржам, указанная новая цифра. Сокращение преимущественно коснутся тематических парков - не только в США, но и в других странах.

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По данным CNBC, еще около 37 тисяч сотрудников сейчас находятся в вынужденных отпусках. Месяц назад Disney объявила об увольнении в тематическом парке в южной Калифорнии, которий до сих пор не открылся после введенных карантинных ограничений.

Парижский парк тоже был вынужден закрыться снова после того, как Франция объявила локдаун из-за второй волны пандемии. Пока открыты только парки в Шанхае, Токио и Гонконге. Из-за пандемии Disney начала реструктуризацию бизнеса. Компания теперь будет ориентироваться на развитие своего стримингового сервиса Disney + и онлайн-платформ, поскольку обычные кинотеатры стали невыгодными.

Количество людей, находящихся в состоянии крайней бедности, в 2020 году увеличится впервые за 20 лет на фоне пандемии Covid-19. Согласно прогнозу Всемирного банка, количество людей, находящихся в состоянии крайней бедности, в этом году увеличится на 88-115 млн из-за пандемии коронавируса, а за 2020-2021 годы - на 150 млн.