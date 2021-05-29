"Диктатору место в аду" - белоруса будут судить за футболку с надписью

Семенова могут посадить на два года. Фото: УП

Против белорусского велосипедиста Константина Семенова возбуждено уголовное дело за оскорбление президента.

Его задержали 16 мая в Минске, сообщает правозащитный центр "Весна".

31-летнего Семенова задержали 16 мая на Цнянском водохранилище перед гонкой Toure de Tsna. Сначала мужчину арестовали на 15 суток по административной статье.

"Он был в футболке с надписью "Диктатору место в аду" и портретом человека, похожего на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко", - говорится в сообщении.

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Ему грозит до двух лет лишения свободы.

В Беларуси милиция пять дней издевалась с пенсионерки. Ее задержали за комментарий относительно избиения людей на протестах. Из-за слова "тварь" в комментарии к пенсионерке пришли домой восемь силовиков.