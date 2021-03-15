Диктатор применил газовую атаку против собственного населения

Могилы жертв газовой атаки в Халабдже / Wikipedia

16 марта 1988-го во время ирано-иракской войны ВВС Ирака осуществили химическую атаку на город Халабджа, что на территории иракского Курдистана - на город сбросили иприт, зарин, табун, газ VX. Число жертв среди мирного населения, по разным оценкам, от нескольких сотен до 7 тыс. Среди погибших особенно много детей, потому что плотность использованных газов больше плотности воздуха, поэтому газ стелился по земле.

Сначала события в Халабдже не вызвали большого международного резонанса, потому что в ирано-иракской войне симпатии многих стран и международных организаций были на стороне Ирака. Фотографии многочисленных жертв, главным образом женщин и детей, появились преимущественно в иранской прессе.

Независимые расследования 1990-х, проведенные правозащитниками с Human Rights Watch и другими организациями, пролили свет на этот военное преступление. Эпизод с бомбардировками Халабдже был включен в обвинительное заключение по делу Саддама Хуссейна в слушаниях "Иракского особого трибунала". Диктатор был казнен 30 декабря 2006-го.

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23 декабря 2005-го суда в Нидерландах суд приговорил к 15 годам тюрьмы Франса ван Анраата - голландского бизнесмена, который в 1984-1989 годах поставлял в Ирак сырье для изготовления химического оружия. В постановлении суда бомбардировки Халабдже была признана военным преступлением режима Хусейна.

Газовая атака в Халабдже считается составной частью так называемого плана "Аль-Анфаль" - плана действий правительства Ирака против курдского меньшинства, в рамках которого в 1986-1989 годах совершались другие преступления. В частности, химические бомбардировки курдских сел в апреле 1987-го. Непосредственно руководил операцией двоюродный брат Саддама Хусейна Али Хасан аль-Маджид, который после Халабдже получил прозвище "Химический Али".

17 января 2010 года он был признан иракским судом виновным в бомбардировке Халабдже и Анфаль и приговорен к смертной казни через повешение. Его повесили через несколько дней 25 января. В марте 2010-го иракский Верховный суд официально признал событие актом геноцида.