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пятница, 20 августа 2021 14:07

Девушка приехала на отдаленный остров на выходные, а застряла на 1,5 года
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Зои Стивенс застряла на архипелаге Тонга с марта 2020 года
Фото: Зои Стивенс
Зои Стивенс застряла на архипелаге Тонга с марта 2020 года
Зои Стивенс застряла на архипелаге Тонга с марта 2020 года
Зои Стивенс застряла на архипелаге Тонга с марта 2020 года
Зои Стивенс застряла на архипелаге Тонга с марта 2020 года

В марте прошлого года британская путешественница Зои Стивенс прилетела в тихоокеанское островное государство Тонга. Она планировала остаться там на выходные. Но остается до сих пор.

Почти 18 месяцев спустя она все еще на крошечном архипелаге. Он оказался одним из немногих мест в мире, где не было Covid-19. Об этом пишет CNN.

"Я одна из немногих в мире, кому никогда не приходилось носить маску. Будет странно попасть в мир, где их носит много людей", - говорит Зои.

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Во время пребывания в Тонга, с населением 100 тыс. человек, она получила степень магистра в области международных коммуникаций через интернет. Сейчас живет в пляжном доме и чувствует себя счастливой на острове.

Тонга объявила чрезвычайное положение в марте 2020 года, и с тех пор страна закрыта для иностранных граждан. В течение первых нескольких месяцев Стивенс твердила себе, что сможет вернуться в Китай, ей просто нужно переждать, пока откроются границы. Она пропустила рейс для репатриации из Тонга в Европу, так как была уверена, что вернется в Китай. Однако со временем осознала, что ее пребывание здесь будет намного дольше.

"Я провела около шести месяцев в странном подвешенном состоянии. Это было самым сложным", - говорит она.

Хотя раньше у нее была возможность вернуться в Великобританию, несколько доступных ей рейсов совпали с периодами, когда число случаев заболевания Covid-19 было особенно высоким. Она говорит, что наблюдать, как ее семья и друзья сталкиваются с реальностью вируса издалека, невероятно сложно. Ее бабушка скончалась от коронавируса.

Ежедневная рутина Стивенса состоит из подъема утром, выгула собаки по пляжу, учебы в интернете и работы. Также она развлекается с новыми друзьями, идя в один из трех баров или обедая в одном из немногих ресторанов. Она проводит часть свободного времени, публикуя сообщения о своем опыте в Instagram и YouTube. И время от времени находит какую-то удаленную работу.

Стивенс должна вернуться в Великобританию в конце этого месяца, но на всякий случай старается не надеяться. Прожив на крошечном острове в течение длительного периода, перспектива уехать пугает ее. Тонга получила 24 тыс. доз вакцины против Covid-19. Стивенс стала одной из первых полностью вакцинированных.

В 2018 году Тонга пострадало от шторма "Гита". Его назвали самым сильным за последние 60 лет. Многие районы остались без электричества после того, как тропический циклон разбился об тихоокеанские острова, и сравнял с землей здания, повалил электрические линии и вызвал повсеместные наводнения.

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