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суббота, 08 февраля 2020 17:38

Десятки убитых, раненых и заложники: солдат в Таиланде совершил кровавый теракт

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В Таиланде в городе Накхон Ратчасима военный открыл огонь по людям в торговом центре.

Тайский солдат, вооружённый автоматом, захватил в ТЦ заложников. На 4 этаже здания он удерживает 16 человек. В результате инцидента погибли 12 человек, десятки ранены, пишет Апостроф.

На видео очевидцев слышно, что стрельба ведётся очередями. Солдат расстреливал посетителей торгового центра, а затем захватил заложников.

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Стрелка зовут Jakrapanth Thomma. Говорит, что устал стрелять по людям - "болит палец".

Автор: Апостроф
  Солдат расстреливал посетителей торгового центра, а затем захватил заложников
Солдат расстреливал посетителей торгового центра, а затем захватил заложников
Автор: Апостроф
  Солдат расстреливал посетителей торгового центра, а затем захватил заложников
Солдат расстреливал посетителей торгового центра, а затем захватил заложников

Полицейские Скотленд-Ярда рассказали подробности нападения на людей вооруженного ножом исламиста. Инцидент произошел на юге Лондона. К телу нападавшего был прикреплен муляж взрывного устройства. Это были жестяные банки, которые имитировали "пояс смертника", сообщили в Скотленд-Ярде.

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08
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