Полиция рассказала подробности теракта в Лондоне

В Лондоне мужчина порезал ножом людей. Фото: Корреспондент

Полицейские Скотленд-Ярда рассказали подробности нападения на людей вооруженного ножом исламиста. Инцидент произошел на юге Лондона.

К телу нападавшего был прикреплен муляж взрывного устройства. Это были жестяные банки, которые имитировали "пояс смертника", сообщили в Скотленд-Ярде.

Мужчина недавно вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за террористическое преступление. После освобождения из тюрьмы он находился под надзором полиции.

Сначала злоумышленник напал на людей в магазине, потом - на женщину на улице. В общем пострадали трое. Один человек находится в больнице с травмами, которые угрожают жизни.

Инцидент был объявлен террористическим актом.

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2 февраля в Лондоне в результате нападения неизвестного, вооруженного ножом, несколько человек получили ранения. Нападавшего застрелили.