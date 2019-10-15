Держали в подвале: российских туристок попутали с проститутками

Российских туристок депортировали. Фото: Униан

Сотрудники аэропорта в южнокорейском Сеуле спутали российских туристок с проститутками и не пропустили через границу.

Девушек задержали на таможне и отправили в подвальное помещение, сообщает Telegram канал Mash.

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Несмотря на то, что у путешественниц был полный пакет документов на поездку, в частности, маршрутный лист, подтверждение брони на проживание и обратный билет, их депортировали. Одну девушку посадили в самолет почти сразу, а другим пришлось провести в подвале от нескольких дней до недели.

В Израиле российские туристки проявили неуважение во время сирены в память о павших в войнах и погибших в терактах. Во время траурной сирены 2 российские туристки так и остались загорать на шезлонгах.