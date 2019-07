Дерев'яна Меланія: звели статую дружини Дональда Трампа

В словенском городе Севница соорудили деревянную статую Мелании Трамп.

В этом городке первая леди США провела свое детство, сообщило Радио и телевидение Словении.

На скульптуре Мелания предстает в виде древнеславянской фигуры. Женщину изобразили в полный рост и одели в голубое платье и сапоги. Одна рука статуи приподнятый вверх и как бы приветствует всех. Скульптуру создал американский художник Брэд Дауни.

Жена действующего президента США родилась в городе Ново-Место в Словении, которая входила в состав Социалистической Федеративной Республики Югославии. Все свое детство Мелания провела в городке Севница. Позже переехала в США.

Сейчас Мелания Трамп является третьей женой Дональда Трампа. Они воспитывают сына Бэррона Уильма.

Sculpture of Melania Trump in her Slovenian hometown. The life-sized statue depicts Trump in the blue outfit she wore to her husband's presidential inauguration in 2017 and shows her raising her left hand in a waving gesture. pic.twitter.com/myKRTh3FMK