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Дерев'яна Меланія: звели статую дружини Дональда Трампа

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Автор: УНН
  Мелании Трамп воздвигли статую в Словении
Мелании Трамп воздвигли статую в Словении

В словенском городе Севница соорудили деревянную статую Мелании Трамп.

В этом городке первая леди США провела свое детство, сообщило Радио и телевидение Словении.

На скульптуре Мелания предстает в виде древнеславянской фигуры. Женщину изобразили в полный рост и одели в голубое платье и сапоги. Одна рука статуи приподнятый вверх и как бы приветствует всех. Скульптуру создал американский художник Брэд Дауни.

Автор: УНН
  Мелании Трамп воздвигли статую в Словении
Мелании Трамп воздвигли статую в Словении

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Жена действующего президента США родилась в городе Ново-Место в Словении, которая входила в состав Социалистической Федеративной Республики Югославии. Все свое детство Мелания провела в городке Севница. Позже переехала в США.

Сейчас Мелания Трамп является третьей женой Дональда Трампа. Они воспитывают сына Бэррона Уильма.

Израиль назвал поселения на Голанских высотах в честь Дональда Трампа. Президент США поблагодарил премьер-министра страны.

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Дата
06
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