Депутаты ПАСЕ собрались на сессию. Поговорят и об Украине

В Страсбурге началась летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Фото: Council of Europe

В Страсбурге сегодня, 21 июня, начинается летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Среди прочего - будут говорить об Украине. Депутаты планируют рассмотреть ситуацию с крымскими татарами и оккупированном Россией Крымом. И проведут срочные дебаты по ситуации в Беларуси. Об этом заместитель члена постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ, народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук сообщила в Facebook.

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"Основные вопросы повестки дня сессии: ситуация с крымскими татарами, срочные дебаты "Бесконечный террор белорусской власти - угроза для всех", выборы, за которыми недавно наблюдала Ассамблея (Болгария, Албания), Covid-19-паспорта и сертификаты, права женщин, европейская политика в отношении диаспор, преодоление афрофобии в Европе, выборы судей Европейского суда по правам человека и свобода СМИ, общественное доверие и право знать", - рассказала Кравчук.

Продлится сессия до 24 июня.

Европейский парламент принял жесткую антироссийскую резолюцию. В случае прямого вторжения России в Украину, документ предусматривает приостановление импорта российских нефти и газа в ЕС и введение санкций против приближенных к российской власти олигархов.