Депутат правящей партии Польши грозит ЕС выходом

 
Ексклюзивы
1/5
"Повсюду дроны летают. Уже новый вирус рассеивают" - как в селе в Винницкой области гуляли на экофестивале
"Повсюду дроны летают. Уже новый вирус рассеивают" - как в селе в Винницкой области гуляли на экофестивале
Просмотров: 630
Судебную реформу заблокировали. Ответственность на Зеленском - эксперт
Судебную реформу заблокировали. Ответственность на Зеленском - эксперт
Просмотров: 846
Епифаний освятил строительство храма под носом у Московского патриархата
Епифаний освятил строительство храма под носом у Московского патриархата
Просмотров: 2484
Страшная повень и драка в Верховной Раде - фото недели от Gazeta.ua
Страшная повень и драка в Верховной Раде - фото недели от Gazeta.ua
Просмотров: 1053
Ко дню города в Виннице вышили 6-метровый герб: фото
Ко дню города в Виннице вышили 6-метровый герб: фото
Просмотров: 504
Судья Печерского райсуда погиб во время застолья
Судья Печерского райсуда погиб во время застолья
4 Просмотров: 5580
Полтысячи детей в Киеве упражнялись с оружием и в домедицинской помощи: фото
Полтысячи детей в Киеве упражнялись с оружием и в домедицинской помощи: фото
1 Просмотров: 1026
Зеленский осматривал оружие разведчиков, а первая леди показала новую прическу – неделя президентской семьи в фото
Зеленский осматривал оружие разведчиков, а первая леди показала новую прическу – неделя президентской семьи в фото
3 Просмотров: 3924
"Стрела попала в левую руку и прошла навылет" - что говорят о Таисии Петровой в школе, где она едва не убила учителей
"Стрела попала в левую руку и прошла навылет" - что говорят о Таисии Петровой в школе, где она едва не убила учителей
1 Просмотров: 1629
Порошенко нежно поздравил жену, Аваков, Гройсман и Яценюк собрались вместе – фотонеделя политиков
Порошенко нежно поздравил жену, Аваков, Гройсман и Яценюк собрались вместе – фотонеделя политиков
Просмотров: 3978
Фото
Все фото
8
4
10
6
5
Произошел самый большой теракт современности
Произошел самый большой теракт современности
Пожары в Испании: есть первые жертвы
Пожары в Испании: есть первые жертвы
Полицейские собирают наркотики и презентация роботов: лучшие фото пятницы
Полицейские собирают наркотики и презентация роботов: лучшие фото пятницы
Спецслужбы США опубликовали неизвестные ранее фото теракта 11 сентября
Спецслужбы США опубликовали неизвестные ранее фото теракта 11 сентября
Астронавт NASA показал впечатляющие фото Земли из космоса
Астронавт NASA показал впечатляющие фото Земли из космоса
Видео
Все видео
Нашли священное бронзовое дерево древней цивилизации
Нашли священное бронзовое дерево древней цивилизации
Злая ворона напала в небе на беспилотник и стала звездой сети
Злая ворона напала в небе на беспилотник и стала звездой сети
"Единство - наша величайшая сила" - в годовщину терактов 11 сентября Байден обратился к американцам
"Единство - наша величайшая сила" - в годовщину терактов 11 сентября Байден обратился к американцам
Демонстрация оргазма и анализ кошачьего мяуканья: за что вручали Шнобелевскую премию-2021
Демонстрация оргазма и анализ кошачьего мяуканья: за что вручали Шнобелевскую премию-2021
100-летняя женщина стала сильнейшей долгожительницей мира
100-летняя женщина стала сильнейшей долгожительницей мира
Интервью
1/5
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
10 Просмотров: 2034
"Житель города съедает до 95 килограммов картофеля в год" - експерт о новом урожае и ценах
"Житель города съедает до 95 килограммов картофеля в год" - експерт о новом урожае и ценах
Просмотров: 2934
Амбиции Ярославского, возможен возвращение Маркевича и бывших звезд: что нужно знать о возрожденном "Металлисте"
Амбиции Ярославского, возможен возвращение Маркевича и бывших звезд: что нужно знать о возрожденном "Металлисте"
Просмотров: 18648
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Просмотров: 2700
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 1494
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
13 сентября 2021
Просмотров: 27
Нехай заробляють
– Учитися тільки почали, а гроші вже вимагають, – говорить Марія. Цьогоріч її 7-річний Максим пішов у перший клас. Батьки ...
понедельник, 13 сентября 2021 16:07

Депутат правящей партии Польши грозит ЕС выходом

  Комментировать
Депутат правящей партии Польши грозит ЕС выходом
Ришард Терлецкий пригрозил ЕС уходом Польши с ЕС / Getty Images

Депутат консервативной правящей партии Польши "Право и справедливость" заявил, что его политической силе "придется искать радикальные решения" в своем споре с ЕС, или в итоге повторить опыт Великобритании и выйти с ЕС.

Выступая во время дискуссии на экономическом форуме в Польше Рышард Терлецкий сказал, что его партия хочет, чтобы Польша осталась в Евросоюзе, но ЕС "должен быть приемлемым для нас". Об этом пишет Daily Mail.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Впервые за 32 года Польша ввела чрезвычайное положение на части границы

"Если дела пойдут так, как они, вероятно, пойдут, нам придется искать радикальные решения. Британцы показали, что диктатура брюссельской бюрократии им не подходит, развернулись и ушли", - заявил глава фракции правящей партии в нижней палате парламента.

Его комментарии последовали после того, как Еврокомиссия заявила, что обратилась в суд ЕС с просьбой наложить ежедневные штрафы на Польшу за ее нарушения нормы верховенства права, а также на неоднозначную роботу палаты Верховного суда Польши, который влияет на судей и прокуроров в пользу властей.

Комиссар ЕС по юстиции предложил не давать дотаций Варшаве с фондов Евросоюза на восстановление от последствий Covid-19 до тех пор, пока там не ликвидирует спорную палату Верховного суда. Брюссель утверждает, что действия Варшавы угрожают независимости судовой ветви власти страны. Несмотря на заявление польских властей о демонтировании палаты, ЕС говорит, что Польша еще "не приняла всех необходимых мер".

В ответ на предупреждение Терлецкого, польские оппозиционные политики обвинили правящую партию в том, что она ставит под угрозу членство Польши в ЕС. Бывший президент Европейского совета Дональд Туск, который является лидером польской оппозиционной партии "Гражданская платформа", предупредил о "постоянном подрыве" присутствия Польши в ЕС партией ПиС.

"У меня нет спокойствия по поводу членства Польши в ЕС, и ни в кого не должно быть. Такие бедствия, как, например, брекзит или потенциальный выход Польши из ЕС, часто случаются не потому, что кто-то их спланировал, а потому, что кто-то не смог спланировать мудрую альтернативу такой потенциальной драме", - сказал Туск.

Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер отрицал какие-либо намерения выйти из блока, заявив, что они не пойдут по пути Великобритании.

Несмотря на споры между Варшавой и Брюсселем, опросы показывают, что подавляющее большинство поляков выступают за членство в блоке.

Комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сказал, что ЕС не распределит €36 млрд, которые Польша запросила в рамках пакета восстановления от Евросоюза. Запрос ожидает одобрения Еврокомиссии. По словам Рейндерса, до тех пор, пока Варшава не внесет "настоящие изменения" в дисциплинарную палату для судей Верховного суда, штрафы для Польши должны достигать €1 млн в день. Хотя он подчеркнул, что сумма зависит от действий Варшавы.

Польша разрешила въезд гражданам Украины, в том числе с целью туризма. Covid-вакцинированных украинцев освободили от обязательного прохождения карантина, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга в Киеве. Для въезжающих по ПЦР-тесту действует требование 10-дневной обсервации.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Депутат правящей партии Польши грозит ЕС выходом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
сентября

Расстреляли повстанческого командира

Скульптуру Давида мастер делал три года

Погиб министр обороны, который хотел захватить власть в стране

Самое читаемое
Довоевался - подполковника РФ взорвали в грузовике
Довоевался - подполковника РФ взорвали в грузовике 1 Просмотров: 13428
Назвал президента &quot;дебилом&quot;: мужчина попал в колонию из-за анекдота о Лукашенко
Назвал президента "дебилом": мужчина попал в колонию из-за анекдота о Лукашенко Просмотров: 10368
Гороскоп на 13-19 сентября: для кого эта неделя станет наиболее денежной
Гороскоп на 13-19 сентября: для кого эта неделя станет наиболее денежной
 Просмотров: 9765
Мадонна шокировала откровенными кадрами
Мадонна шокировала откровенными кадрами
5
 Просмотров: 9198
Судья Печерского райсуда погиб во время застолья
Судья Печерского райсуда погиб во время застолья
 4 Просмотров: 5580
Мир
Продавец уличной еды добавлял наркотики, чтобы лучше покупали
Продавец уличной еды добавлял наркотики, чтобы лучше покупали Просмотров: 648
Нашли священное бронзовое дерево древней цивилизации
Нашли священное бронзовое дерево древней цивилизации
 Просмотров: 261
Лукашенко хочет разместить С-400 на границе с Украиной
Лукашенко хочет разместить С-400 на границе с Украиной Просмотров: 216
США прогнозируют дефицит газа в Европе этой зимой
США прогнозируют дефицит газа в Европе этой зимой Просмотров: 441
Хасиды, вернувшиеся из Умани, массово болеют Covid-19
Хасиды, вернувшиеся из Умани, массово болеют Covid-19 Просмотров: 792
Больше всего комментируют
10
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
4
Судья Печерского райсуда погиб во время застолья
3
Зеленский осматривал оружие разведчиков, а первая леди показала новую прическу – неделя президентской семьи в фото
3
Мужчину будут судить за надпись на заборе "Зеля х*йло"
2
Зеленский еще не решил, полетит ли в США на заседание ООН
Голосов: 55
Голосование Группы "Океан Ельзи" и "Один в каное" презентовали клип на совместную песню "Місто весни". Какие интересные дуэты появились в последнее время на украинской музыкальной сцене?
  • "Океан Ельзи"и "Один в каное" - "Місто весни"
  • Тина Кароль и Kazka – "Зірочка"
  • Jamala и alyona alyona – "Жалі"
  • Бумбокс и Саша Чемеров – "Любила"
  • Тина Кароль и Latexfauna – Bounty
  • Jamala и TAYANNA – Моя земля
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть