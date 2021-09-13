Депутат правящей партии Польши грозит ЕС выходом

Ришард Терлецкий пригрозил ЕС уходом Польши с ЕС / Getty Images

Депутат консервативной правящей партии Польши "Право и справедливость" заявил, что его политической силе "придется искать радикальные решения" в своем споре с ЕС, или в итоге повторить опыт Великобритании и выйти с ЕС.

Выступая во время дискуссии на экономическом форуме в Польше Рышард Терлецкий сказал, что его партия хочет, чтобы Польша осталась в Евросоюзе, но ЕС "должен быть приемлемым для нас". Об этом пишет Daily Mail.

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"Если дела пойдут так, как они, вероятно, пойдут, нам придется искать радикальные решения. Британцы показали, что диктатура брюссельской бюрократии им не подходит, развернулись и ушли", - заявил глава фракции правящей партии в нижней палате парламента.

Его комментарии последовали после того, как Еврокомиссия заявила, что обратилась в суд ЕС с просьбой наложить ежедневные штрафы на Польшу за ее нарушения нормы верховенства права, а также на неоднозначную роботу палаты Верховного суда Польши, который влияет на судей и прокуроров в пользу властей.

Комиссар ЕС по юстиции предложил не давать дотаций Варшаве с фондов Евросоюза на восстановление от последствий Covid-19 до тех пор, пока там не ликвидирует спорную палату Верховного суда. Брюссель утверждает, что действия Варшавы угрожают независимости судовой ветви власти страны. Несмотря на заявление польских властей о демонтировании палаты, ЕС говорит, что Польша еще "не приняла всех необходимых мер".

В ответ на предупреждение Терлецкого, польские оппозиционные политики обвинили правящую партию в том, что она ставит под угрозу членство Польши в ЕС. Бывший президент Европейского совета Дональд Туск, который является лидером польской оппозиционной партии "Гражданская платформа", предупредил о "постоянном подрыве" присутствия Польши в ЕС партией ПиС.

"У меня нет спокойствия по поводу членства Польши в ЕС, и ни в кого не должно быть. Такие бедствия, как, например, брекзит или потенциальный выход Польши из ЕС, часто случаются не потому, что кто-то их спланировал, а потому, что кто-то не смог спланировать мудрую альтернативу такой потенциальной драме", - сказал Туск.

Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер отрицал какие-либо намерения выйти из блока, заявив, что они не пойдут по пути Великобритании.

Несмотря на споры между Варшавой и Брюсселем, опросы показывают, что подавляющее большинство поляков выступают за членство в блоке.

Комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сказал, что ЕС не распределит €36 млрд, которые Польша запросила в рамках пакета восстановления от Евросоюза. Запрос ожидает одобрения Еврокомиссии. По словам Рейндерса, до тех пор, пока Варшава не внесет "настоящие изменения" в дисциплинарную палату для судей Верховного суда, штрафы для Польши должны достигать €1 млн в день. Хотя он подчеркнул, что сумма зависит от действий Варшавы.

Польша разрешила въезд гражданам Украины, в том числе с целью туризма. Covid-вакцинированных украинцев освободили от обязательного прохождения карантина, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга в Киеве. Для въезжающих по ПЦР-тесту действует требование 10-дневной обсервации.