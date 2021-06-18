День отмены рабства стал новым национальным праздником

В США новый национальный праздник. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден подписал законопроект о признании Дня отмены рабства в США федеральным праздником.

Он отмечается 19 июня, сообщает ABC News.

Палата представителей проголосовала за принятие закона о новом празднике в США. Палата окончательно приняла текст закона 415 голосами против 14 при поддержке лидеров демократов и республиканцев. Накануне он был единогласно одобрен Сенатом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США пообещали не ослаблять санкции против РФ

Juneteenth также известен в США как День свободы, День освобождения. Это знаменует день, когда федеральные войска прибыли в Галвестон, штат Техас, 19 июня 1865 года, чтобы гарантировать, что афроамериканцы, которые все еще находятся в рабстве, были освобождены после окончания Гражданской войны в 1861-1865 годах.