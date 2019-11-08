Дело Маркива: представители Украины и Италии провели переговоры

Украина и Италия обсудили дело Маркива. Фото: Prm

Представители Украины и Италии обсудили вопросы осужденного нацгвардейца Виталия Маркива.

Это произошло во время встречи заместителей глав МИД и МВД Украины и заместителя министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Манлио Ди Стефано, передает пресс-служба МИД Украины.

"Важным элементом переговоров стал вопрос осужденного в Италии украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко отметил, что Украина делает все возможное, чтобы защитить своего соотечественника и обеспечить его возвращение домой", - говорится в сообщении.

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Украинская сторона также сообщила о собственном расследовании обстоятельств гибели итальянского журналиста Андреа Рокелле, за что осужден Маркив. Представители Украины отметили, что ожидают от Италии сотрудничества в данном вопросе.

30-летний Виталий Маркив с двойным украинский-итальянским гражданством более двух лет находится под стражей в миланской тюрьме. 12 июля его приговорили к 24 годам неволи за причастность к гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли во время войны на Донбассе 5 лет назад. Он отрицает свою причастность к гибели иностранных репортеров на Донбассе и настроен обжаловать решение суда первой инстанции.