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вторник, 15 февраля 2022 14:56

Деэскалации у украинских границ нет - Столтенберг

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Деэскалации у украинских границ нет - Столтенберг
Столтенберг надеется на продолжение диалога с Москвой. Фото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал об осторожном оптимизме по поводу продолжения диалога с Россией.

Деэскалации на местах сейчас нет, сказал он накануне заседания министров обороны стран НАТО, передает "Європейська правда".

"Заявления России о готовности продолжать диалог дают повод для осторожного оптимизма, но пока мы не видим признаков деэскалации на местах. Пока мы не видим никаких признаков уменьшения присутствия у украинских границ" - сказал Столтенберг.

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Он сообщил, что НАТО будет следить за российскими войсками на границе.

Президент России Владимир Путин готов к переговорам об Украине и гарантиям безопасности со стороны Запада. Об этом сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он заявил, что украинский кризис лишь часть более серьезных опасений России в области безопасности.

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