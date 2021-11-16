Давление постоянно скачет, не встает с постели – Саакашвили рассказал о своем состоянии

Саакашвили написал письмо Денисовой. Фото: Reuters

Заключенный политик Михеил Саакашвили сообщил о своем критическом состоянии уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой.

Она обнародовала письмо в Telegram.

"Заведение, в которое меня поместили, не больница. Больница с аппаратурой в другом флигеле, где находятся преступники. Уголовники кричали и на вашего консула, можете ее спросить. А на меня кричат ​​круглосуточно", - написал Саакашвили.

К нему перестали пускать личного врача, который давал ему лекарства. Саакашвили перестал принимать их.

"По поводу здоровья, последние три дня фактически не встаю с постели. Давление постоянно скачет с критически низкого до рекордно высокого", - написал политик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Саакашвили начал блевать кровью – Денисова

Саакашвили не пустили на рассмотрение собственного судебного дела уже в третий раз.

Людмила Денисова пыталась попасть к Михеилу Саакашвили утром 16 ноября. Ее не пустили. Омбудсмен постарается встретиться с руководством и главным врачом пенитенциарного учреждения для обсуждения условий содержания и лечения Саакашвили. Состояние здоровья Саакашвили близко к сверхкритическому. Есть угроза жизни. К такому выводу пришел личный врач политика Николоз Кипшидзе. 8 ноября задержанного без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани).