Дания обвинила три страны в шпионской угрозе в Арктике

Шпионы пытаются установить контакт со студентами, исследователями и компаниями, чтобы получить информацию о датских технологиях и исследованиях. Фото: Reuters

Дания предупредила о росте шпионской угрозы со стороны РФ, Китая, Ирана и других стран, в частности, в Арктике.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на Reuters.

Служба безопасности и разведки Дании сообщила, что были зафиксированы многочисленные примеры попыток шпионить за Данией.

В частности, чиновники говорят об инциденте 2019 с поддельным письмом от министра иностранных дел Гренландии к сенатору США, в котором говорилось, что состоится референдум о независимости.

"Вполне вероятно, что письмо было сфабриковано и опубликовано в Интернете российскими агентами влияния, которые хотели создать неразбериху и спровоцировать возможный конфликт между Данией, США и Гренландией", - говорится в сообщении.

Кроме того, разведка сообщила, что иностранные разведывательные службы, в частности из Китая, РФ и Ирана, пытаются установить контакт со студентами, исследователями и компаниями, чтобы получить информацию о датских технологиях и исследованиях.

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"Угроза деятельности внешней разведки против Дании, Гренландии и Фарерских островов выросла в последние годы", – заявил руководитель контрразведки Службы безопасности и разведки Дании Андерс Хенриксен.

В Арктическом регионе мировые страны борются за ресурсы и морские пути.

Высланные в прошлом году восемь сотрудников представительства РФ в штаб-квартире НАТО являлись агентами российской разведки. По данным брюссельского издания EUObserver, российских агентов зовут Сергей Чесноков, Олег Демехин, Василий Епишкин, Дмитрий Филиппенок, Игорь Ковалев, Надежда Обухова, Александр Смушко и Станислав Телегин. Восемь человек, которых Россия назвала "дипломатами" в ее посольстве в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, на самом деле были "незаявленными офицерами разведки", которые вели "деятельность, не соответствующую их аккредитации", сообщал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в октябре прошлого года.