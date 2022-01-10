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Назвали фамилии российских шпионов в штаб-квартире НАТО

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Назвали фамилии российских шпионов в штаб-квартире НАТО
Российский шпион Александр Смушко с главнокомандующим вооруженных сил РФ Валерием Гаресимовым (третий справа).

Высланные в прошлом году восемь сотрудников представительства РФ в штаб-квартире НАТО являлись агентами российской разведки.

Об этом пишет "Європейська правда"

По данным брюссельского издания EUObserver, российских агентов зовут Сергей Чесноков, Олег Демехин, Василий Епишкин, Дмитрий Филиппенок, Игорь Ковалев, Надежда Обухова, Александр Смушко и Станислав Телегин.

Восемь человек, которых Россия назвала "дипломатами" в ее посольстве в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, на самом деле были "незаявленными офицерами разведки", которые вели "деятельность, не соответствующую их аккредитации", сообщал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в октябре прошлого года.

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Смушко окончил факультет иностранных языков и военной информации военного университета Министерства обороны в Москве, получил звание подполковника. Присоединился к российской военной разведке ГРУ. До приезда в Брюссель работал личным переводчиком у министра обороны России Сергея Шойгу, главнокомандующего вооруженными силами России Валерия Герасимова и бывшего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова.

Кремлевскому пропагандистскому телеканалу "Звезда" рассказывал о близких отношениях с Шойгу.

Жена Смушка Нина уехала из Бельгии вместе с мужем. И хотя она официально не работала дипломатом в Брюсселе и официально не была выслана, ее профиль тоже вызвал беспокойство.

Тем временем Филиппенка, вероятно, отправили в Брюссель, чтобы шпионить за своими же соотечественниками. В России около 200 дипломатов и консульских служащих в разных представительствах в Брюсселе и во втором по величине городе Бельгии Антверпене.

Официально Филиппенок был скромным первым секретарем российского посольства в НАТО. Он оказался сотрудником Управления по военной контрразведке ФСБ в западном военном округе.

Епишкин работал на Службы внешней разведки РФ и шпионил в области обширных данных (Big Data). Похожие задачи были и у Чеснокова, до бельгийской карьеры он работал в госпредприятии Антарис-ТП, создававшем базы данных для Минобороны РФ.

Телегин и Демехин, вероятно, были завербованы при обучении в Московском государственном институте международных отношений. Телегин работал в финансовом отделе МИД РФ. Оба имели престижные квартиры в государственных домах в Москве.

Ковалев до карьеры в дипломатии работал в профсоюзе автотранспортников, а Обухова начинала с рассылки рекламных каталогов в 2002-м, затем работала атташе в посольстве в Оттаве, а перед отправлением в Брюссель в 2006 году получила награду от президента РФ за подготовку к встрече лидеров G8.

По оценкам источников из западных разведок, не менее половины (около 100) российских дипломатов в Бельгии были офицерами разведки, еще около 100 российских шпионов работали под недипломатическим прикрытием в компаниях, аналитических центрах и общественных организациях.

В 2017 году СБУ задержала переводчика премьер-министра Владимира Гройсмана - Станислава Ежова. Он оказался российским шпионом, передавал российским кураторам информацию о деятельности правительства.

В 2019-м осужденного за госизмену переводчика выдали РФ в рамках обмена.

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