Чудом выжил: гонщик выпрыгнул из горящего авто

В аварии Грожан получил небольшие ожоги. Фото: sport.segodnya.ua

Автогонщик Haas Ромен Грожан едва не погиб в ужасной аварии во время Гран-при Бахрейна.

Так, на старте гонки он столкнулся с автомобилем российского пилота Даниила Квята, что привело к тому, что болид Ромена врезался в отбойник и моментально вспыхнул. Об этом сообщает пресс-служба команды Haas в Twitter.

Отмечается, что автогонщик успел выпрыгнуть из горящего авто и покинул трассу с посторонней помощью. Он получил небольшие ожоги рук и лодыжек. На всякий случай автогонщик отправлен в больницу.

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"В Ромена все в порядке, у него были легкие ожоги на руках и щиколотках. Очевидно, он поражен. Я хочу поблагодарить спасательную бригаду, которая сработала очень быстро. Маршалы и сотрудники FIA отлично поработали, это выглядело страшно", - сказал технический директор Haas Гюнтер Штайнер.

Немецкий автогонщик Михаэль Шумахер продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы головы. Он больше не прикован к постели. Семикратный чемпион Формулы-1 находится на своей вилле у Женевского озера.