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понедельник, 15 октября 2018 23:49

Что значит для верующих РПЦ разрыв отношений с Константинополем

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Что значит для верующих РПЦ разрыв отношений с Константинополем
Синод Русской православной церкви принял решение о разрыве с Константинополем. Фото: Главком

Решение Российской православной церкви о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом на практике будет иметь последствия как для священников, так и для рядовые верующих двух церквей.

"В практическом плане это означает, что мы не сможем совершать совместные богослужения с Константинопольским патриархатом, наши архиереи и священники не смогут участвовать в совершении литургий совместных с иерархами и священниками Константинопольского патриархата, а миряне не смогут причащаться в храмах Константинопольского патриархата", — рассказал председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион изданию "Газета.ru".

Решение РПЦ также означает, что православные россияне не смогут молиться в храмах на горе Афон в Греции, сказал пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александр Волков, передает ТАСС.

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По его словам, Афон — это каноническая территория Константинопольского патриархата "со всеми вытекающими последствиями". Волков объяснил, что пока отношения между двумя церквями не изменятся, верующие РПЦ не смогут причащаться или участвовать в богослужениях в храмах Константинопольского патриархата.

15 октября Синод Русской православной церкви принял решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Соответствующее решение было принято на заседании Синода РПЦ в Минске.

По словам представителя РПЦ Илариона, это было "вынужденное решение". Но другого Священный синод РПЦ не мог принять, поскольку "к этому вела вся логика последних действий Константинопольского патриархата", которые, по мнению РПЦ, является "беззаконными и канонически ничтожными".

11 октября Синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви. Также снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной провославная церкви Макария.

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