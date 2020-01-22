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среда, 22 января 2020 08:32

Что думает Трамп о Грете Тунберг и Коноре Макгрегоре

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Что думает Трамп о Грете Тунберг и Коноре Макгрегоре
Фото: Ракурс

Во время Всемирного экономического форума в Давосе, президент США Дональд Трамп рассказал о своем отношении к активистки Греты Тунберг и спортсмена Конора Макгрегора.

Трамп отметил, что "ничего не знает" о Грету Тунберг, но назвал ее "сердитой девушкой", пишет НВ.

Также он прокомментировал слова спортсмена Конора Макгрегора, который назвал Трампа одним из лучших президентов США.

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"Это хорошо. Я гарантирую вам, что не собираюсь с ним драться. Он здорово побил того парня", - заявил Трамп.

Шведская экоактивистка 16-летняя Грета Тунберг отказалась от премии в сфере защиты экологии, которую получила от Северного совета. В Instagram девушка написала, что климатическому движению больше не нужны премии.

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