16-летняя экоактивистка Грета Тунберг отказалась от премии по экологии

Грета Тунберг получила премию от Северного совета. Фото: @gretathunberg

Шведская экоактивистка 16-летняя Грета Тунберг отказалась от премии в сфере защиты экологии, которую получила от Северного совета.

В Instagram девушка написала, что климатическому движению больше не нужны премии.

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"Мы из тех стран, в которых есть возможность прилагать максимум усилий для защиты окружающей среды. И все же наши страны, по сути, не делают ничего. Поэтому, пока вы не начнете действовать, я предпочитаю не принимать Экологическую премию Северного совета", - написала Грета в публикации.

Тунберг поблагодарила за такое решение и заявила, что внимание Северного совета для нее большая честь.

"Нам нужно, чтобы политики и люди у власти стали прислушиваться к современной передовой науке", - подытожила активистка.

Все началось в августе 2018-го, когда Грета Тунберг протестовала под зданием шведского парламента в Стокгольме. Девочка сидела под стенами парламента с плакатом "Школьная забастовка за климат". Забастовка активистки привлекла внимание соцсетей и мировой прессы. После этого школьники и студенты по всей планете начали проводить пятничные протесты (Fridays for Future). Позже юная шведка несколько раз встречалась с генсеком ООН Антониу Гуттеррешем, обсуждала свои идеи с Бараком Обамой, выступала на форуме в Давосе и перед представителями Европарламента в Страсбурге, оказалась на обложке журнала Time. Речь девочки на саммите ООН стала знаковой.