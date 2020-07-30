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четверг, 30 июля 2020 11:35

Covid-19 обвалил крупнейшую экономику Евросоюза

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Covid-19 обвалил крупнейшую экономику Евросоюза
Упал ВВП Германии. Фото: needpix

Экономика Германии претерпела кризис в связи с пандемией. Валовой внутренний продукт упал на 10,1%.

ВВП снизился в течение второго квартала, пишет агентство dpa.

Информацию обнародовало Федеральное статистическое управление Германии. При этом отмечается, что миллионы жителей страны обратились за финансовой помощью в связи с кризисом на фоне пандемии.

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О желании получить государственную финансовую поддержку заявили 6,7 млн человек по сравнению с млн миллиона в предыдущем месяце, сообщили в Федеральном агентстве занятости.

Кабинет министров Украины утвердил прогноз экономического и социального развития Украины на следующие три года. Согласно ему, 2021 ожидается рост ВВП на уровне 4,6% при инфляции 7,3% и замедление роста 2022 до 4,3% при инфляции 6,2%.

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30
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